Раздяла, болка, а не сте били гаджета: 10 начина да преодолеете situationship

Има един особено неприятен вид раздяла, при която технически няма от какво да се разделяте. Нямало е „официална“ връзка, нямало е годишнина, нямало е дори онзи разговор „Какво сме ние?“. И въпреки това сутрин проверявате телефона си, вечер преглеждате старите чатове и някак все още се надявате името му да светне на екрана. Познато?

Добре дошли в света на situationship – отношенията, които са нещо повече от приятелство, но упорито отказват да станат връзка. Има привличане, срещи, флирт, интимност, дълги разговори до 2 през нощта и понякога дори усещането, че сте „почти двойка“. Само че липсва най-важната част – яснота.

Situationship-ът е онова модерно емоционално пространство между „харесваме се“ и „ние сме заедно“, в което двама души могат да прекарват месеци, а понякога и години. Няма етикет, няма конкретни очаквания, но има чувства. И точно там става сложно.

Защото как да преживеете раздяла с човек, с когото официално дори не сте били заедно? На кого да кажете „скъсахме“, когато приятелките ви вероятно още не са сигурни как точно да го наричат? И как да се убедите, че е време да продължите напред, когато част от вас все още чака онова съобщение в 23:47: „Липсваш ми“?

Истината е, че липсата на етикет не означава липса на емоционална връзка. Когато сте инвестирали време, внимание, надежди и чувства, краят може да боли съвсем истински – независимо дали сте имали статус „обвързана“ във Facebook.

А ако вече сте стигнали до момента, в който знаете, че трябва да затворите тази глава, но не знаете как да спрете да я прелиствате, спокойно – не сте единствената. Понякога сърцето просто има нужда от малко повече време, отколкото логиката.

Ето 10 съвета, подкрепени от терапевти, които могат да ви помогнат да се откъснете от situationship-а, да подредите чувствата си и постепенно да си върнете спокойствието – без да проверявате телефона си на всеки пет минути.

1. Създайте емоционална дистанция

Точно както при края на официална връзка, преодоляването на неясните отношения (т. нар. situationship) започва със създаването на пространство. В зависимост от обстоятелствата, това може да означава да спрете да следвате човека в социалните мрежи, да преустановите всякакъв контакт или да избягвате ненужни разговори. Ако се налага да се виждате редовно заради общи приятели или работа, съсредоточете се върху създаването на емоционална дистанция. Поставянето на ясни граници и намаляването на емоционалната уязвимост могат да ви осигурят необходимото психическо пространство, за да продължите напред.

2. Приемете, че може никога да не получите окончателно обяснение

Една от най-трудните страни на приключването на подобни неясни отношения е, че често липсва конкретен разговор за раздяла. Вместо да получите отговори, оставате в неведение какво точно се е случило или превъртате всяка случка в съзнанието си. Макар да е естествено да копнеете за яснота и окончателен край, очакването другият човек да ви ги даде може да ви държи емоционално в застой. Приемането на факта, че може никога да не получите всички отговори, ви позволява да насочите вниманието си от анализирането на миналото към изцелението в настоящето.

3. Признайте каква всъщност е била връзката

Лесно е да омаловажите чувствата си, тъй като връзката никога не е имала официален статут. Емоционалната ангажираност обаче не зависи от етикетите. Според психотерапевта Адрине Давтян, това да си позволите да скърбите за една може би значима емоционална връзка е важна част от процеса на продължаване напред след раздяла. „Започнете с признанието, че връзката – въпреки липсата на официален ангажимент – е предоставила възможност за себепознание и размисъл“, казва тя. Когато си позволите да признаете, че връзката е имала значение (дори и никога да не е станала официална), вие валидирате емоциите си, вместо да ги отхвърляте.

4. Спрете да идеализирате това, което е можело да се случи

Когато една неопределена връзка приключи, оставете бъдещето, което сте си представяли, и осъзнайте реалността, че то никога няма да се сбъдне. Когато изглежда, че е имало огромен потенциал, е лесно да превъртате в съзнанието си най-хубавите моменти или да се убеждавате, че нещата са щели да се получат, ако нещо беше протекло по различен начин. Възстановяването обаче изисква да разграничите връзката, която реално сте преживели, от онази, в която сте се надявали тя да се превърне. Отказът от тази фантазия не обезценява чувствата ви. Напротив – той просто ви позволява да видите връзката по-ясно и да продължите напред с повече вътрешен мир.

5. Бъдете търпеливи към себе си

Всички сме водили разговори за това колко време е нужно, за да превъзмогнем бивш партньор, но истината е, че процесът не следва права линия. „Няма универсална формула или строго правило за това колко време отнема да забравиш някого, независимо какъв е бил характерът на връзката“, казва Давтян. Затова не сравнявайте темпото на своето възстановяване с това на другите. Търпението ви помага да разберете и приемете сложността на чувствата си, като ви дава възможност да скърбите, да размишлявате и да се поучите от преживяното.

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