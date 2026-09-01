Колко пари ще са ви нужни за подготовката за училище?

С наближаването на 15 септември стотици хиляди български семейства се подготвят за началото на новата учебна година. Този период обаче все по-често се превръща в сериозно изпитание за семейния бюджет. В следващите редове ви предлагаме 5 начина да спестите от училищните пособия:

Направете инвентаризация у дома

Преди да тръгнете на пазар, прегледайте внимателно какво вече имате – моливи, химикали, тетрадки, несесери от предходната година. Много от тях все още са в добро състояние и могат да се използват повторно. Това е най-лесният начин да спестите без никакви усилия.

Изчакайте указанията на учителя

Не бързайте да купувате учебници и помагала преди първата родителска среща. Учителите често имат конкретни изисквания за изданията и материалите, а готовите комплекти съдържат излишни артикули, които никога няма да бъдат използвани. Изчаквайки, ще избегнете ненужни покупки.

Пазарувайте рано и следете промоциите

Цените на учебните пособия растат с приближаването на септември. Например несесер, купен през юни, може да е с 10 евро по-евтин от същия през септември. Възползвайте се от ученическите кампании и намаления в големите търговски вериги и онлайн сайтовете. Това важи с пълна сила и за дрехи – зимното яке, купено извън сезона, може да се намери с голяма отстъпка.

Източник: Подготовка за училище: колко пари ще са ви нужни и 5 начина да спестите от пособията