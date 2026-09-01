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Роднините притеснени, Кендъл Дженър харчи прекалено много за гаджето си

Тя и Джейкъб Елорди са заедно от април

01.09.2026 | 22:14 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Приятелите и роднините на Кендъл Дженър са разтревожени относно връзката ѝ с Джейкъб Елорди. 30-годишната моделка и 29-годишният актьор са заедно вече няколко месеца. И двамата прекарват доста време заедно напоследък. Но семейството на Кендъл явно се притеснява от това. Най-вече от един въпрос - кой плаща за екстравагантния им лайфстайл.

"Някои от членовете на семейството на Кендъл смятат, че тя прекарва прекалено много време с Джейкъб и го обслужва прекалено много. Те са напълно неразделни. Тя планира всички техни скъпи пътувания, тя има големите къщи, тя наема частните самолети, тя има връзките", коментира източник на "Daily Mail".

Кайли Дженър одобрява връзката на сестра си. Но полусестрата на Кендъл, Клои Кардашян, е доста притеснена.

Още за отношенията и какво смятат другите - четете в teenproblem.net

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звезди Кендъл Дженър Джейкъб Елорди двойка връзка
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