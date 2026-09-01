Адвокат за убийство на Кузев: Делото ще се проточи минимум година и половина-две

Картината със зверското убийство на Георги Кузев започва да се изсветлява все повече. Това каза адвокатът на семейството на Кузев Димитър Марковски в "Денят ON AIR".

Той не изключи вероятността обвиняемите да нараснат като група.

"Извън снимката, ми се струва, че има място поне за още един-двама души, които да са обмислили възможността за ангажиране на наказателна отговорност. Това е свързано с проверка и събиране на факти и доказателства, които да дадат достатъчно добрата възможност, не да се създава впечатление, че някой е участвал, а да има убедителните доказателства, които ще издържат в съдебната фаза на делото", коментира адвокат Марковски пред Bulgaria ON AIR.

Убедителни доказателства означава, че трябва да има, ако преките доказателства не са толкова достатъчни - верига от косвени доказателства, обясни той.

Според него категорично не може да се каже, че един е нанесъл смъртоносния удар.

Георги е починал от т.нар. политравма, или съчетана травма, получена от нанасянето на множество удари с ръце и крака в различни области на тялото му, уточни юристът.

"Съвкупният резултат е довел до настъпването на бавна и мъчителна смърт, развила се в немалък интервал от време. Изходните данни по делото говорят за нанасяне на побой повече от астрономически час, т.е. това е бил изключителен бавен и мъчителен процес на травмирането на Георги и неговото умишлено умъртвяване".

"Трудна задача на разследване е да се определи точно кой какви удари е нанесъл. Пътят е чрез внимателно изследване на видеозаписа. Не съм го гледал, защото сега получих разрешение, преди малко повече от 10-тина дни, да се запозная с материалите по делото, което не се прави редовно и винаги. В предварителната информация, която имам, знам, че записът не е свързан с филмиране на целия побой на Георги", уточни той.

Адвокат Марковски информира, че може да се изведе фаворит на този етап, според видеозаписите: "Момче е. Непълнолетен".

Наказанията за непълнолетни у нас не отговарят на тежестта на престъпленията

"Много е примитивно да се коват закони, за да отговорят на обществени очаквания. Уреждането на санкционната част на непълнолетните, т.нар. член 63, практически не може да отговори на обществената опасност на тези престъпления. Лозунгите щедро се раздават, да направят нещо конкретно", настоя той, като допълни, че максималното наказание, което може да се получи за непълнолетни, е до 12 години.

Делото ще се проточи минимум година и половина-две, смята адвокат Марковски. Той уточни, че най-вероятно семейството на Кузев ще му даде свободна воля да преценя размера на гражданските искове.

"Крайно време е българинът да има по-висока стойност. Всички случаи исковете на Запад са с поне 100 хил. евро отгоре на убит човек", поясни още юристът.