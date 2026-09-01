DARA се разделя с "Вирджиния Рекърдс": Продължавам напред

Певицата DARA обяви, че професионалният ѝ път с „Вирджиния Рекърдс“ приключва след близо десет години съвместна работа. „Някои истории не приключват – просто поемат в нова посока“, написа тя в Instagram.

"Благодарна съм за всичко, което създадохме заедно - за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост, и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност.

Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават. Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои", пише тя.

Певицата стана част от „Вирджиния Рекърдс“ през 2016 г. и през годините се утвърди като едно от разпознаваемите имена на българската поп сцена.

"24 часа" писа миналата седмица по повод слуховете за продуцентска компания, която е регистрирал съпругът на певицата. Ервин Заимов е регистрирал нова компания - "СтарШи Глобал" (StarShe Global DPK). Дружеството е вписано на 16 юли 2026 г. и той е негов управител. Предметът на дейност е доста широк и директно свързан с музикалния и развлекателния бизнес. Включени са организиране на събития, участия, турнета и промоционални кампании и т.н.

Стана ясно също, че певицата вече има свой екип, който ѝ помага в натоварената ѝ програма и ѝ съдейства в различните аспекти на работата ѝ.