Германия затваря руското консулство в Бон, НАТО и ЕС обещаха пълна солидарност

Германското правителство днес обяви, че ще затвори руското консулство в Бон и руския културен център в Берлин, след като заяви, че Москва е отговорна за инцидент с дрон на стратегическото летище в Лайпциг.

Министърът на външните работи Йохан Вадефул заяви, че „руското генерално консулство в Бон ще бъде затворено до 18 септември“ и добави, че „договорът за наем на Руския дом в Берлин ще бъде анулиран“.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на ЕС Урсула фон дер Лайен днес обещаха „пълна солидарност“ с Берлин, след като германското правителство заяви, че Москва стои зад инцидента с дрон, натоварен с експлозиви, на летище Лайпциг.

„НАТО ще продължи да укрепва способността си да възпира и защитава всички съюзници срещу всяка заплаха – включително злонамерени действия като тези, наблюдавани в Лайпциг и другаде в Алианса“, написа Рюте в X след разговори с канцлера Фридрих Мерц.

Рюте заяви, че Берлин е представил „ясни“ доказателства за ролята на Москва в „хибридната атака“ и приветства обявените в отговор мерки.

„Опитите на Русия да ни сплаши, да подкопае нашето единство и готовността ни да подкрепим Украйна са безполезни и ще се провалят“, добави той.

Председателката на Европейската комисия, която също разговаря с Мерц, обеща да "запази ЕС единен въпреки тези ескалиращи и сериозни действия“.

„Уверих го, че ЕС е напълно солидарен с Германия пред лицето на тази атака от страна на Русия“, написа фон дер Лайен в X.

„Германското правителство предприе решителни мерки. И посланието е ясно: хибридните атаки няма да останат без ясен отговор“, каза тя, добавяйки, че блокът подготвя допълнителни санкции срещу Русия.

„Обединени сме в решимостта си да се противопоставим на руската агресия. Ще възпираме всеки, който се стреми да подкопае нашата свобода и сигурност“, написа председателката на комисията.

Фон дер Лайен и Рюте трябваше да обсъдят въпроса допълнително по време на разговори в сряда в Брюксел, а паралелно с това министрите на външните работи на ЕС щяха да обсъдят въпроса за санкциите по време на разговорите в Ирландия.|БГНЕС

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС е „изцяло солидарен“ с Германия, след като Берлин обвини Москва за инцидента с дрон на летище Лайпциг в началото на август.

„Обединени сме в решимостта си да се противопоставим на руската агресия. Ще възпираме всеки, който се стреми да подкопае нашата свобода и сигурност“, написа фон дер Лайен в X, добавяйки, че Европейският съюз подготвя допълнителни санкции срещу Русия.

На 4 август на територията на летището в Източна Германия, в близост до украински товарни самолети, беше открит дрон, оборудван с взривно устройство. Експлозия не е последвала, тъй като детонаторът очевидно е бил повреден. Разследващите подозират, че друг дрон може да се е сблъскал с товарен самолет в района на летището.

Германският вътрешен министър Александър Добриндт заяви, че нападението от 4 август следва „добре установения модел на руските хибридни операции в Европа“. По думите му има основание да се предполага, че Германия може отново да стане мишена на подобни действия.