Колегите на Кардашиян са впечатлени от Луис Хамилтън

Луис Хамилтън се оказва истински джентълмен. Той и Ким Кардашиян са заедно от началото на годината. И явно приятели, роднини и колеги на 45-годишната риалити звезда одобряват 41-годишният автомобилен състезател.

Скоро стана ясно, че Ким е поканила любимия си на снимачната площадка на втория сезон на сериала, в който участва - "All's Fair". И той е направил добро впечатление.

Риалити звездата го е запознала с колеги, вкюлчително легендарната Глен Клоуз. Кардашиян, Глен и Луис са си направили общо селфи, което 79-годишната актриса сподели в социалните мрежи.

"Сър Луис дойде на нашата локация на "All's Fair". Много ми хареса да се запозная с него. Какъв мил, класен джентълмен е той!", написа Клоуз в Instagram.

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