Тръмп даде на враговете на Америка средствата, с които да я източат до капка

В епоха на беззаконие, доминиращо международните отношения, откакто Доналд Тръмп се завърна в Овалния кабинет и след това хукна по света като малко дете с резачка, е неизбежно други държави извън закона, Русия и Иран, да видят възможност в хаоса.

47-ият президент на САЩ е твърде инфантилен и подведен от месианското правителство в Израел, за да разбере, че гражданите на Иран няма да се вдигнат срещу потисниците си в Техеран под звездите и райетата и че Москва никога няма да бъде приятел на Америка.

Но върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей (заедно с неговия Съвет на пазители), Кремъл и Владимир Путин вкарват Америка в поредна вечна война

Тяхното дългосрочно намерение е да разкрият границите на настоящата мощ на САЩ и да отслабят допълнително влиянието им в Близкия изток, където тесният съюз между Вашингтон и Израел е пасив.

В последната ескалация на конфликта между САЩ и Иран, кръвожадната теокрация на Техеран, която подкрепя антизападни терористични групи от началото на 80-те години на миналия век, е доминирана от религиозен фанатизъм от края на времето и убива собствения си народ в индустриални количества, някак си изглежда зряла в сравнение с американското ръководство.

САЩ, които започнаха войната заедно с Израел на 28 февруари тази година, провокираха Иран да затвори Ормузкия проток, което доведе до скок на цените на петрола и глобалния недостиг на петрол, който лиши Иран от основни продукти като торове.

В края на август, след месец на относително затишие, американски ракети се стовариха върху остров Ларак, за да атакуват, според Пентагона, корабите за полагане на мини, които Иран използва, за да задуши протоците.

Иран отвърна на удара с ракети, насочени към американски бази в Йордания, Бахрейн, Кувейт и Ирак. След това Иран обвини САЩ в убийството на най-малко петима души на сватбено тържество и раняването на 68 други в Кухестак, както и в удара на два ирански петролни танкера.

Тръмп беше прав да обещае край на другите "вечни войни" на Америка в Ирак и Афганистан. Неуспехът на САЩ и техните съюзници да наложат демокрация със сила, като същевременно се освободят от правните и морални задължения, които ги управляваха у дома в стремежа им да се борят с "ислямския терор", доведе до разточителни смъртни случаи сред цивилното население.

Следващият му ход, направен против съветите на по-разумните служители на разузнаването и военните, който неговият "военен секретар" не беше уволнил, беше да се впусне в детска "кратка война", за която само дете би могло да повярва, че може да бъде спечелена от въздуха.

Неговата незрялост беше разкрита пред Техеран и Москва от самия Тръмп, който хвалебствено публикува макет на атаката срещу остров Ларак, създаден с изкуствен интелект, но го нарече остров Харг. Съюзниците му потръпват, когато прави подобно нещо или заплашва с геноцид срещу Иран, унищожавайки цяла цивилизация. Враговете му се подсмихват. Неговата идиотия е тяхната възможност и никой не го спира.

Иран, който вижда САЩ като Великия Сатана, и Русия, която вижда Америка като вечна заплаха за всичко, включително "руската душа", се погрижиха Тръмп да е вкаран в дълга война.

А сега съюзниците на САЩ виждат глупостта в това да бъдат близо до Америка

Държавите на фронтовата линия сега са в Арабския (или Персийския) залив, където Пети флот на САЩ е разположен в Бахрейн, огромни въздушни средства са разположени в ОАЕ и Катар, докато Йордания е домакин на системи за противовъздушна отбрана и дългосрочно разполагане на специални сили.

Междувременно Израел, обвинен в геноцид в Газа, продължава да прогонва палестинците от домовете им на окупирания Западен бряг.

Всичко това прави невъзможен всеки напредък с инициираните от САЩ и Израел споразумения "Абрахам" за нормализиране на отношенията между Израел и страните с мюсюлманско мнозинство в Близкия изток и отвъд него.

За да се гарантира, че войната продължава, Русия е предоставяла на Иран разузнавателна информация, използвана за атаки срещу американските сили в Персийския залив. Също така е участвала в двустранни разработки на управляеми ракети "Шахед" (използвани от Русия в Украйна) и, според съобщения във FT, участва и в подпомагането на Техеран да разработи технология за реактивни двигатели, която да е подходяща за бързи и нисколетящи крилати ракети, които могат да преминат през американските системи за противовъздушна отбрана.

И, между другото, Русия е основният партньор на Иран в неговата "гражданска" ядрена енергийна програма.

Все още очарован от властта на Путин и наглостта на човек, който успява да язди света с икономика, по-малка от италианската, Тръмп не е оказал натиск върху Русия да се махне от Украйна и да спре да помага за убиването на американци в Арабия.

По-скоро той е дал на враговете на Америка средствата да източат Америка до капка.

Анализът е на Сам Кили - редактор "Световни събития" на The Independent. Многократно награждаван журналист, документалист и телевизионен водещ, Кили отразява конфликти повече от 30 години - включително Сомалия, Руанда, Ирак, Афганистан, Израел и окупираните палестински територии. Той също така е отразявал подробно руската инвазия в Украйна. Създал е повече от 30 документални филма за новинарски организации в Обединеното кралство и САЩ, а преди това е работил за CNN, Sky News и The Times.