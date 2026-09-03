5 лесни упражнения, които раздвижват лимфата

Лимфната система е невидимият ни „чистач“, който отговаря за изхвърлянето на токсините, клетъчните отпадъци и поддържането на имунитета. За разлика от кръвоносната система, тя няма собствена помпа (сърце).

Движението на лимфата зависи изцяло от мускулните контракции, дълбокото дишане и физическата активност. Заседналият начин на живот води до застой на лимфата, което може да причини подпухналост, умора, целулит и по-чести простудни заболявания.

Ето 5 лесни и бързи упражнения, които можете да правите всеки ден у дома или в офиса, за да стимулирате лимфния поток и да се чувствате по-леки и енергични:

Подскоци или скачане на място

Това е царят на лимфните упражнения. Вибрациите и смяната на гравитацията при скачане отварят и затварят лимфните клапи, което изпомпва течността нагоре към сърцето.

Застанете прави, леко свийте коленете и започнете да скачате на място. Не е нужно да скачате високо – целта са леки, „еластични“ подскоци на пръсти. Ако имате мини-батут (ребаундър), скачайте върху него, което е още по-ефективно и щади ставите.

Диафрагмено (коремно) дишане

Гръдният кош действа като помпа за лимфните пътища в горната част на тялото. Дълбокото дишане създава отрицателно налягане, което засмуква лимфата от крайниците и корема нагоре.

Седнете или легнете по гръб. Сложете едната ръка на корема си. Вдишайте бавно и дълбоко през носа, като изпълвате корема с въздух (избутвате ръката навън). Издишайте още по-бавно през устата, като придърпвате корем към гръбнака. Изпълнявайте по 10 дълбоки дишания, 3-4 пъти на ден.

Кръгове с ръце и раздвижване на раменете

В областта на подмишниците и гърдите се намират множество лимфни възли. Движенията на ръцете активират тези центрове и помагат за отвеждането на застоялата течност от горните крайници.

За да активирате лимфата, завъртайте раменете напред и назад (по 10 пъти). След това вдигнете ръцете настрани и правете бавни кръгове навътре и навън. Можете да изпълните и вариация на това движение, правейки „ветрило“ – вдигнете ръце над главата и ги разтваряйте и събирайте, като имитирате разтваряне на криле.

Останалите упражнения четете в Az-jenata.bg.