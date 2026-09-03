Ще има ли завръщане на "Кварталът на богатите"?

Миша Бартън разтопи сърцата на феновете. 40-годишната актриса издаде, че може да се очаква завръщане на сериала, който направи нея и много други актьори известни - "The O.C. - Кварталът на богатите". Той започна да се излъчва през 2003 г. и продължи до 2007 г.

В него Миша влезе в ролята на тийнейджърката Мариса, Бенджамин Макензи - на проблемния тийнейджър Райън Атууд, който имаше връзка с Мариса. Адам Броуди пък изигра Сет Коен, а Рейчъл Билсън - Самър Робрътс. В сериала участваше още Мелинда Кларк, която влезе в ролята на Джули Купър, майка на Мариса.

Скоро Миша беше гост в подкаста на Мелинда и Рейчъл Билсън - "Beyond the OC (Welcome to the OC)". А Бен Макензи и Адам Броуди също скоро бяха забелязани заедно.

Всичко това предизвика слухове, че близо 20 години след края на "Кварталът на богатите", може да се готви негово продължение.

И сега Бартън намекна за нещо такова.

Какво разкри тя четете в teenproblem.net