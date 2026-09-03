BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 2

Ще има ли завръщане на "Кварталът на богатите"?

Миша Бартън намекна за нещо такова

03.09.2026 | 00:05 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Миша Бартън разтопи сърцата на феновете. 40-годишната актриса издаде, че може да се очаква завръщане на сериала, който направи нея и много други актьори известни - "The O.C. - Кварталът на богатите". Той започна да се излъчва през 2003 г. и продължи до 2007 г.

В него Миша влезе в ролята на тийнейджърката Мариса, Бенджамин Макензи - на проблемния тийнейджър Райън Атууд, който имаше връзка с Мариса. Адам Броуди пък изигра Сет Коен, а Рейчъл Билсън - Самър Робрътс. В сериала участваше още Мелинда Кларк, която влезе в ролята на Джули Купър, майка на Мариса.

Скоро Миша беше гост в подкаста на Мелинда и Рейчъл Билсън - "Beyond the OC (Welcome to the OC)". А Бен Макензи и Адам Броуди също скоро бяха забелязани заедно.

Всичко това предизвика слухове, че близо 20 години след края на "Кварталът на богатите", може да се готви негово продължение.

И сега Бартън намекна за нещо такова.

Какво разкри тя четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Миша Бартън Кварталът на богатите
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem