Тейлър Суифт вдъхновена след сватбата, пише нова музика

Тейлър Суифт явно е много вдъхновена в последно време.

36-годишната певица скоро сключи брак и това се отразява добре на творчеството ѝ. Твърди се, че тя излива себе си, пишейки нова музика.

Тя се фокусира над това.

"Тейлър излива себе си в това да пише нова музика и е невероятно вдъхновена творчески. Писането на песни е неин основен фокус и тя е наистина развълнувана за това, което се оформя", съобщава източник на "Page Six".

Звездата е прекарала много време с любимия си Травис Келси и се наслаждава на живота.

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