Очаквано: Ивелин Михайлов е кандидатът за президент на "Величие"

Величие официално издига лидера си Ивелин Михайлов за кандидат за президент, а Юлиана Матеева – за вицепрезидент, съобщи председателят на партията Албена Пекова.
"През последните седмици проведохме вътрешно проучване и обсъждане сред членове и симпатизанти на „Величие". За нас беше важно да чуем хората и да разберем кого искат да ни представлява в предстоящата президентска кампания. Кандидатурите на двама души получиха над 90% от гласовете", заяви Пекова, пише БТА.
Ивелин Михайлов е идеолог на партия "Величие". Роден е на 30.08.1977 в Горна Оряховица. Завършил е Техникум по електротехника "М.В. Ломоносов", випуск 1996 г. От 1999 до 2003 учи в Икономическия институт във Варна, специалност стопанско управление. Отбелязва се, че го е завършил едва през 2013 г.
През 2008 г. се жени за Вася Михайлова, през 2010 му се ражда дете и си купува къща.
Името му се спряга и с атракциона "Исторически парк", за който преди 3 месеца той заяви: "Не съм изпълнителен директор на Исторически парк. Аз съм абсолютно никой в Исторически парк, аз съм акционер с 2%. Има изпълнителен директор, съвет на акционерите". Дни преди това Михайлов първо обяви края на атракциона, а след това поясни, че ще промени бизнеса, така че да вади пари. Според Търговския регистър Ивелин Михайлов е свързан с 33 фирми сега и 11 вече закрити.
Юлиана Матеева беше депутат във Величие по време на 50-ото Народно събрание.
Матеева е адвокат, завършила специалност „Право" в Юридическия факултет на Технически университет-Варна през 2001 г. Има докторска дисертация на тема „Правен режим на непълнолетни правонарушители", научна специалност "Наказателно право", ОНС „доктор", присъдена от Висшата атестационна комисия.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.