Очаквано: Ивелин Михайлов е кандидатът за президент на "Величие"

Величие официално издига лидера си Ивелин Михайлов за кандидат за президент, а Юлиана Матеева – за вицепрезидент, съобщи председателят на партията Албена Пекова.

"През последните седмици проведохме вътрешно проучване и обсъждане сред членове и симпатизанти на „Величие". За нас беше важно да чуем хората и да разберем кого искат да ни представлява в предстоящата президентска кампания. Кандидатурите на двама души получиха над 90% от гласовете", заяви Пекова, пише БТА.

Ивелин Михайлов е идеолог на партия "Величие". Роден е на 30.08.1977 в Горна Оряховица. Завършил е Техникум по електротехника "М.В. Ломоносов", випуск 1996 г. От 1999 до 2003 учи в Икономическия институт във Варна, специалност стопанско управление. Отбелязва се, че го е завършил едва през 2013 г.

През 2008 г. се жени за Вася Михайлова, през 2010 му се ражда дете и си купува къща.

Името му се спряга и с атракциона "Исторически парк", за който преди 3 месеца той заяви: "Не съм изпълнителен директор на Исторически парк. Аз съм абсолютно никой в Исторически парк, аз съм акционер с 2%. Има изпълнителен директор, съвет на акционерите". Дни преди това Михайлов първо обяви края на атракциона, а след това поясни, че ще промени бизнеса, така че да вади пари. Според Търговския регистър Ивелин Михайлов е свързан с 33 фирми сега и 11 вече закрити.

Юлиана Матеева беше депутат във Величие по време на 50-ото Народно събрание.

Матеева е адвокат, завършила специалност „Право" в Юридическия факултет на Технически университет-Варна през 2001 г. Има докторска дисертация на тема „Правен режим на непълнолетни правонарушители", научна специалност "Наказателно право", ОНС „доктор", присъдена от Висшата атестационна комисия.