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Меси купува клуб от испанската втора футболна лига

39-годишният нападател вече придоби отбор от пета испанска лига и трябва да получи дял от Интер Маями

09.09.2026 | 21:14 ч. 3
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Аржентинската футболна суперзведа Лионел Меси е близо до придобиване на втородивизионния испански клуб Елденсе,  съобщава Ройтерс, позовавайки се на информации в месната преса.

Меси е дал принципно съгласие да закупи всички акции, притежавани от мажоритарния собственик TH Soluciones Group SAS, като се очаква официално съобщение за това през следващите дни. Колумбийската инвестиционна група, която пое контрола над Елденсе през октомври миналата година, ще прехвърли всичките си акции на аржентинеца. Сделката трябва да бъде одобрена от Висшия съвет по спорт (CSD) на Испания, за да влезе в сила.

39-годишният нападател, който наскоро се оттегли от националния отбор на Аржентина по футбол, вече придоби отбора от пета испанска лига Корнела на 16 април. Той също така трябва да получи дял от клуба от Мейджър Лийг Сокър - Интер Маями, в който играе в момента, след като договорът му с американския клуб изтече.

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Елденсе е базиран в Елда - градче с около 55 000 жители в източната испанска провинция Аликанте. Тимът е прекарал по-голямата част от историята си в долните дивизии на испанския футбол, но след нови инвестиции игра във втория  ешелон в три от последните четири сезона.

Ръководството на Елденсе уволни старши треньора Клаудио Бараган в неделя, след като тимът спечели едва 2 точки от първите си четири мача от лигата от началото на сезона.
(БТА)

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