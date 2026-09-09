Заради нова наредба бащините имена на новородените не може да са без наставки -ов, -ев

Родители на новородени деца сигнализират, че от август насам общините им забраняват да записват бащините имена на децата си без наставки -ов, -ев.

Редът, по който се образуват имената, е регламентиран в закона, но досега, при желание от страна на родителите, се правеха изключения.

Големият син на Габриел Николов се ражда преди две години. Тогава семейството записва момченцето Богдан Габриел Николов. Преди месец на бял свят се появява братчето му, Август. В болницата родителите отново записват презиме Габриел.

"И след това ми се обади жена от обреден дом "Красно село" - ритуална зала. Тя ми каза, че има нова наредба, която не позволява детето да е кръстено без наставка", каза Габриел Николов пред bTV.

От Столичната община цитират Закона за гражданската регистрация, където пише, че наставките -ов и -ев за презимената са задължителни

"Изключение се допуска само когато семейните, етническите или религиозните традиции налагат друго. Практиката на Върховния касационен съд също приема, че промяна на бащиното или фамилното име е възможна по изключение и при важни обективни обстоятелства, без да се нарушават задължителните разпоредби на закона. При съставянето на акт за раждане длъжностното лице по гражданското състояние удостоверява настъпилото събитие и няма право по своя преценка да изменя законовите правила", посочват от Столичната община.

Аргументът на Габриел, че в неговия случай става въпрос за семейна традиция, тъй като големият син е записан така, не е приет. Докато чака в общината, се натъква на сходни случаи.

"С един баща, който е Марио - неговото дете, първото, е без наставка - Марио, а второто - Мариов - по същия начин. И това е проблем вече от един месец - доста деца са така прекръстени по усмотрение на общините", казва Габриел Николов.

Традицията на бащините имена в България идва от времената преди въвеждането на фамилиите, когато хората са се идентифицирали по баща, обяснява доц. д-р Мая Влахова от Института за български език към БАН.

"Малко са държавите, в които има официални бащини имена. Личният избор по-скоро засяга личното име, малкото име на човека. Като има правила за бащиното име, трудно можем да не спазваме, въпреки че на практика точно това става", посочва доц. д-р Мая Влахова.

От регионалното министерство казаха за bTV, че преценката за формирането на бащиното и фамилното име е на общините и че промяна в закона няма.

И все пак в единия случай родители като Габриел са могли да запишат бащино име без наставка, а сега вече - не.

"Ако не бъде уважена молбата и детето остане записано така ще помисля дали да не прекръстя първото ми детенце, за да са с наставка двамата. Две деца от един баща с различни имена - абсурдно!", казва Габриел Николов.