Магията на "Красавицата и Звяра" отново оживява на сцената на НДК

Мюзикълът "Красавицата и Звяра" се завръща на сцената на Зала 1 на НДК на 11 ноември с постановката на Държавна опера Варна.

Спектакълът е първата професионална българска продукция, вдъхновена от знаменитата анимация на Disney от 1991 г. Филмът остава в историята като първата анимационна лента, номинирана за "Оскар" за най-добър филм, а през 1994 г. историята достига и до Бродуей, където сценичната версия се играе повече от десетилетие.

Музиката на Алън Менкен отново оживява на сцена

Мюзикълът е изграден около музиката на носителя на "Оскар" Алън Менкен. Сред най-разпознаваемите песни са "Beauty and the Beast", "Be Our Guest", "Belle", "Gaston" и "Something There".

Българската постановка е режисирана от Петко Бонев, а диригент и автор на оркестрацията е Страцимир Павлов. В спектакъла участват оркестърът и балетът на Държавна опера Варна, както и Варненската детско-юношеска опера.

Сценичният дизайн и костюмите са дело на Ася Стоименова, а 3D mapping-ът на Лора Руневска от Elektrick.me допълва визуалните трансформации и магическите моменти в спектакъла.

Валерия Василенко и Виктор Ибришимов в главните роли

На 11 ноември Валерия Василенко ще влезе в ролята на Бел, а Виктор Ибришимов ще се превъплъти в Принц Адам - Звяра.

На сцената ще се появят и останалите познати герои от приказката, сред които Люмиер, Когсуърт и Госпожа Потс.