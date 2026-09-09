Експерти: Радев е изсмукал резервоара на вота

Битката за "Дондуков" 2 започва, но на този етап не изглежда особено интригуваща. По-големият въпрос е кой ще успее да се очертае като алтернатива при евентуално отслабване на Румен Радев. Около тази теза се обединиха пиар експертът Диана Дамянова и икономистът Евгений Кънев в студиото на "Денят ON AIR".

Според Дамянова, именно битката за второто място е ключова на този етап.

"Кой да бъде втори - това е интригата. Това е сериозна битка. Който успее да влезе като втора политическа сила, при евентуално отслабване на Радев ще се очертае като алтернативата", коментира експертът пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ политическата картина засега не се е променила драстично и президентската надпревара не изглежда непредвидима. Голямата битка, според нея, е кой ще успее да се утвърди като политическата алтернатива.

Дамянова смята, че кредитът към Румен Радев не е изчерпан и "дори не е нащърбен", а Илияна Йотова успява да приобщи към себе си неговия електорат.

"Добрата новина за Радев е, че не е загубил нищо съществено", обобщи тя.

Балотаж между Гюров и Йотова?

Евгений Кънев също очаква битката да бъде решена на втори тур.

"Ще съм изненадан, ако няма балотаж между Гюров и Йотова", заяви той.

Кънев даде пример с Румъния, където вотът е бил обърнат на втория тур, и не изключи подобна динамика и у нас.

Двамата гости обърнаха внимание и на действията на правителството. Според Дамянова, тревожното е, че кабинетът на Радев не прави заявка за реформи, а се насочва към регулации на цените.

"Правителството не пропуска ден да ни изненада с някоя практика от миналото", коментира на свой ред Кънев.

Ще подкрепят ли избирателите на ГЕРБ Гюров

Една от съществените разлики между двамата анализатори е оценката им за поведението на електората на ГЕРБ.

Дамянова смята, че ГЕРБ избира между две злини - да се включи активно в президентската надпревара или да остане встрани от нея. Според нея лидерът на партията Бойко Борисов е преценил, че щетата от втория вариант е по-малка.

Тя не очаква подкрепа за Андрей Гюров от избирателите на ГЕРБ.

"Смея да твърдя, че в ГЕРБ няма единици хора, които да гласуват за Гюров. Пълно отвращение има", увери Дамянова.

По думите ѝ ГЕРБ няма да даде подкрепа на Гюров заради "плътска нетърпимост", която трудно може да бъде преодоляна дори при противопоставяне по оста Европа - Русия.

Кънев не се съгласи с тази оценка.

"Познавам такива, които ще гласуват за Гюров", посочи той и допълни, че не може да се твърди, че ако ГЕРБ не подкрепи Гюров, той няма да стигне до втори тур.

Негласуващите остават големият свободен резерв

Според Дамянова, основният неизползван електорален ресурс е сред хората, които не отиват до урните.

"Ресурсът е на едно-единствено място - при негласуващите от населението", заяви тя.

Въпросът според нея е дали кандидатите ще успеят да достигнат до тези хора. Дамянова вижда потенциал за разместване и сред електората на "Възраждане", като определи Петър Волгин като "гейм чейнджър", който може да промени ситуацията.

Кънев посочи друг възможен резерв - разочарованите избиратели, които преди това са подкрепили Румен Радев.

Според него Андрей Гюров има различен изказ от лидерите на демократичната общност и достатъчна подготовка за президентския пост.

"Дали това ще бъде оценено от разочарованите от Радев, не мога да кажа. Не знам дали ще се прелее вотът", призна Кънев.

"Радев е изсмукал резервоара на вота"

Дамянова определи ПП като "икономически лява партия" и дори като "по-лява от БСП". Затова според нея формацията няма принципен проблем с левите избиратели.

"Радев е изсмукал резервоара на вота. "Свободни" са само абсолютно негласуващите. Няма резервоар за промяна", коментира тя.

Според Дамянова запазената подкрепа за Радев обяснява и поведението на Бойко Борисов, който вероятно предпочита да съхрани политически ресурс за момент, в който Радев започне да отслабва.

Геополитиката като "черен лебед"

Външнополитическо събитие може да се окаже факторът, който да промени предварителните сметки. Дамянова определи геополитиката като възможния "черен лебед" - непредвидимо развитие, способно да преобърне политическата ситуация.

Кънев също вижда риск от неочаквани развития.

"Ако продължават да валят дронове - гледаме само украинските, но руските падат по-често, ако има последици - не знаем как ще бъде изтълкувано", предупреди той.

Кънев постави и въпроса как българските избиратели биха реагирали на жена в ролята на върховен главнокомандващ.

По отношение на ДПС, Дамянова заяви, че "няма президент без ДПС", докато Кънев смята, че избирателите на движението няма да гласуват "под строй", а ще подкрепят различни кандидати.