Болезнена катастрофа: Малко VW Polo размаза задницата на Bugatti за милиони ВИДЕО

Някои катастрофи са по-болезнени от други. Видео, заснето на улиците в Испания, показа как малко VW Polo се размазва в задницата на Bugatti. А щетите по хиперавтомобила вероятно са в пъти по-висока стойност от тази на малкия автомобил.

Прототипът на Bugatti Tourbillon се движил през планините Сиера Невада в Андалусия, Испания. Видео в Instagram разкрива как на планинския проход в задницата на Bugatti-то е ударена от идващото отзад VW Polo.

Tourbillon-ът се движи бавно и спира зад бяла Kia XCeed на място, на което явно има ремонт. След това отзад се приближава сиво Polo. На краткия клип се чува как ABS-ът на Volkswagen-a сработва, но реакцията на шофьора се оказва закъсняла. Водачът се опитва да избегне ПТП-то с маневра наляво, но не успява - и се врязва хипермашината за милиони.

Bugatti Tourbillon струва 4,5 милиона евро

Видеото завършва веднага след удара - и за съжаление не дава възможност да разберем какви са щетите. Въпреки това можем да предположим, че отстраняването им ще излезе доста. От Tourbillon ще бъдат произведени само 250 бройки - всяка на цена 4,5 милиона евро, пишат от AutoBild. Всички те вече са разпродадени, а първите автомобили ще достигнат до клиентите си още тази година. Появата на прототипа обаче разкрива, че тестването на Tourbillon все още не е завършило.

Дори и щетите по Polo-то да са сериозни, разходите за отстраняването им вероятно биха били незначителни в сравнение с тези при Bugatti-то. Volkswagen-ът от клипчето е представител на актуалната генерация на Polo (Typ AW), чиито цени стартират от 22.622 евро. За същата сума при Bugatti Veyron ще ви сменят свещите…

Ако ПТП-то беше станало в България и Bugatti-то се окаже "тоталка", застраховката "Гражданска отговорност" нямаше да ви помогне - тъй като максималният размер на покритието й за неимуществени щети е "само" 2,1 млн. лева.