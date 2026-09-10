Sofia Guitar Fest се завръща с "Остава", No More Many More и три дни музика и безплатни уроци

Sofia Guitar Fest се завръща от 18 до 20 септември в парка на НДК до кино "Кабана" с концерти, майсторски класове, безплатни обучения за начинаещи и традиционното масово свирене на китари. Третото издание на фестивала е с вход свободен.
Събитието отново ще събере професионални музиканти, любители и хора, които тепърва правят първите си стъпки с китарата.
Цветан Недялков и Свилен Ноев с майсторски класове
На 19 септември водещият ментор на фестивала проф. Цветан Недялков ще представи интерактивния майсторски клас "От един звук до музика", посветен на импровизацията, взаимодействието и творческия избор. По-късно през деня ще има и творческа среща с него.
За първи път собствен майсторски клас на Sofia Guitar Fest ще проведе и Свилен Ноев от "Остава". Темата е "Акустичната китара в рок група – от репетиционната до голямата сцена", а музикантът ще покаже и как е записана и как се изпълнява на концерт една от най-популярните песни на групата – "Шоколад".
В 17:00 ч. проф. Цветан Недялков и Свилен Ноев ще се включат заедно с десетки китаристи в традиционното масово свирене. Тази година в общия сет ще звучат "Шоколад" на "Остава", "Може би" на "Сигнал", "Come As You Are" на Nirvana и "Shape of You" на Ed Sheeran.
"Остава" открива фестивала
Концертната програма започва на 18 септември с "Остава", една от най-разпознаваемите групи на българската алтернативна сцена.
На 19 септември сцената ще бъде за млади изпълнители. В програмата са Presto от Благоевград, Антон Котас, отличен за дебют и слушателски вот в БНР Топ 20, и Борис Христов, познат от "Гласът на България", който ще закрие вечерта със свой концерт.
Финалът на 20 септември е поверен на No More Many More.
Безплатни обучения за начинаещи
Фестивалът ще предложи и безплатни обучения за начинаещи по пиано и китара, организирани от XS Artists – Music School.
Sofia Guitar Fest е част от Културния календар на Столична община и се реализира като проект по "Лятна програма".Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.