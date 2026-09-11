Гуинет Полтроу проговори открито за връзката с Брад Пит

Гуинет Полтроу проговори за връзката си с Брад Пит.

53-годишната актриса и 62-актьор се запознаха на снимачната площадка на "Se7en" през 1994 г. Тогава започнаха романтичните си отношения. През декември 1996 г. се сгодиха, но през юни 1997 г. се разделиха.

И звездата била много разстроена от раздялата. Но казва, че именно публичността направила всичко по-лошо.

"Мисля, че аспектът с пресата и всичко това прави така, че нещата да се усещат по-необикновени по някакъв начин. Трябва да носиш това парче културен гаф, тази екстра тежест и този екстра срам, че нещата не са проработили", коментира тя в подкаста "Friends Keep Secrets".

Когато се запознала с Брад, Гуинет била на 22 г., а той на 31 г. И каза, че са се влюбили от пръв поглед.

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