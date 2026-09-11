Пазарът на имоти у нас се забавя, продавачи коригират цените

Пазарът на жилища в България се забавя след силната активност през 2025 г., като времето за вземане на решение от купувачите се увеличава. Отливът на хората, които купуват с инвестиционна цел и последваща препродажба, променя баланса между търсене и предлагане. Все повече продавачи коригират ценовите си очаквания, а купувачите обръщат по-голямо внимание на характеристиките на имота и средата около него. Това коментира Галин Гавраилов, регионален мениджър в агенция за имоти, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.
Според националното проучване на агенцията делът на купувачите с инвестиционна цел и последваща препродажба е намалял значително, докато основният мотив за покупка остава задоволяването на жилищни нужди.
„Основната тенденция от това проучване е, че инвеститорите с цел препродажба значително намаляват. Към момента 22% от хората, които правят сделки с ново строителство, са били с някаква инвестиционна цел, а 33% от тях бяха с цел препродажба, докато към момента спадат към 8%. Така че се запазва основният тренд за задоволяване на жилищни нужди. 78% - това ни показва нашето проучване спрямо потребителите в цяла България.“
Забавянето се вижда и при вписаните сделки. По думите на Гавраилов през първото шестмесечие спадът спрямо същия период на миналата година е 15% в София, 19% във Варна, 21% в Бургас и 5% в Пловдив. Успоредно с това купувачите отделят повече време за избор на имот и правят повече огледи.
„Срокът, в който купувачите взимат решение, се е увеличил значително. Между 6 и 12 месеца след първоначалното търсене да взимат решение, както и значително повече огледи. Любопитно според проучването е, че само 12% от купувачите не желаят ново строителство.“
Гостът допълни, че купувачите все повече търсят конкретни характеристики. Най-често посочвани са дневна над 30 кв. м и спалня над 15 кв. м.
Промяната в съотношението между продавачи и купувачи води и до по-чести корекции на цените. По думите на Гавраилов около 54% от сделките са с някаква ценова корекция, най-често между 2% и 10%, а предварителните данни за юли и август показват, че над 60% от продавачите вече са направили корекция.
„Отливът на спекулантите охлажда. Това е позитивната част и това ще отговори на действително нуждаещите се хора, които имат жилище, и ще направи цените доста по-здравословни. Не виждаме някакви сериозни турбуленции в едната или другата посока - свръхрастеж или свръхспад. По-скоро виждаме нормализиране и здравословна среда.“
По отношение на ипотечното кредитиране той посочи, че делът на купувачите с кредитиране се е увеличил от малко над 60% до около 74%.
„Може да кажем, че сме достигнали до дъното на пазара. Очаквам следващото тримесечие и това, което изминава, да е близко до миналата година. Ще видим данните, като излязат, какво всъщност се случва, но очакванията са ми позитивни.“
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