Как да лежим, ако ни боли кръста?

Когато се сблъсквате с болки в долната част на гърба, начинът, по който лягате, може или да облекчи дискомфорта, или да го влоши значително. Вижте няколко съвета, базирани на доказателства, за най-добрите и най-лошите пози за сън, заедно с практични съвети за избор на правилния матрак и намиране на облекчение.

По гръб с възглавница под коленете

Това често се счита за „златен стандарт“ за неутралност на гръбначния стълб. Систематичен преглед от 2025 г. на шест проучвания установил, че позицията по гръб поддържа подравняването на гръбначния стълб и е свързана с по-ниска честота на болки в долната част на гърба.

Лежането по гръб позволява най-равномерно разпределение на телесното тегло и минимизира отклонението на гръбначния стълб. Поставянето на възглавница под коленете намалява „лумбалната лордоза“ (свода в долната част на гърба), като облекчава натиска върху лумбалните дискове и фасетните стави. За допълнителна опора можете да поставите малка навита кърпа под долната част на гърба си.

Настрани с възглавница между коленете

Страничната позиция на лежане е най-често срещаната поза за сън, като едно проучване на 375 пациенти с хронична болка в долната част на гърба установява, че 87% съобщават, че спят в тази позиция. Обзорен преглед също така отбелязва, че лежането настрани обикновено е предпазващо срещу гръбначни симптоми. За да оптимизирате тази позиция, леко сгънете коленете си и поставете твърда възглавница между тях. Това държи бедрата ви „подредени“, предотвратявайки въртенето на таза и опъването на долната част на гърба.

Източник: Как да лежим при болки в кръста? Най-добрите пози за сън