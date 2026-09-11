Роботи полицаи патрулират по улици в Китай

В китайския град Шънджън сцени, които доскоро изглеждаха възможни единствено в научната фантастика, вече са част от ежедневието.

Роботизирани системи се включват в полицейските патрули, а в район Бантиан официално заработи първият роботизиран полицейски участък.

Този футуристичен участък разполага с богат арсенал от технологии, включително хуманоидни роботи, роботи на колела, четириноги роботи, наподобяващи кучета, дронове и автономни патрулни автомобили.

Това е част от мащабната инициатива на китайските власти за интегриране на изкуствен интелект и роботика в ежедневната полицейска дейност.

Според властите в Китай тези роботизирани системи са способни да извършват напълно автономни патрули в определени зони.

Те могат да засичат необичайно или подозрително поведение, да приемат сигнали за тревога и дори да помагат в издирването на изчезнали лица. Освен това роботите са проектирани да участват в операции при извънредни ситуации и да предоставят информационни услуги на гражданите.

Системата работи в синхрон – наземните роботи патрулират по улиците, докато дронове следят обстановката от въздуха по предварително зададени маршрути.

Събраните данни и видеоматериали се предават в реално време към контролен център. Там оператори наблюдават ситуацията и могат да дават команди или да преразпределят ресурси.

По този начин се създава интегрирана система за "наземно и въздушно" наблюдение, в която роботите и дроновете допълват работата на своите колеги хора.

Това развитие не е просто експеримент. През последните години Шънджън активно тества роботизирани системи за полицейски и пътно-контролни дейности.

Още през февруари полицията в район Лонганг представи шест различни категории роботи, които вече се използват на различни места, включително в търговски зони, на гари и в училища.

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