Как да повишите продуктивността си?

Случвало ли ви се е да сте заети през целия ден, а списъкът с домакински задачи сякаш никога да не свършва? Проблемът невинаги е в количеството работа, а в начина, по който я организирате. Вместо да прескачате от пране към миене на съдове, после към проверка на имейли и отново към почистване, опитайте да групирате сходните дейности. Този метод повишава продуктивността, намалява разсейването и ви помага да приключите с домакинските задължения по-бързо и с по-малко усилия.

Обединете сходните домакински задачи

Един от най-лесните начини да спестите време е да изпълнявате подобните задачи наведнъж. Вместо да миете по няколко чинии през целия ден, зареждайте и изпразвайте съдомиялната машина в определени часове. Сгъвайте цялото изпрано пране на едно място, вместо да оставяте купчини дрехи в различни стаи. Същото важи и за плащането на сметки, подреждането на документи или сортирането на касови бележки – отделете специално време веднъж седмично за тези дейности. Така няма да губите време в непрекъснато превключване между различни задачи.

Почиствайте по зони

Вместо да довършвате една стая напълно, преди да преминете към следващата, групирайте дейностите по вид. Първо забършете праха във всички помещения, след това минете с прахосмукачката навсякъде и накрая измийте подовете. По този начин използвате едни и същи почистващи средства и инструменти, без постоянно да ги сменяте, което прави почистването по-бързо и по-ефективно.

Източник: Заети сте цял ден, но задачите не свършват? Ето къде грешите