Огледало на демографския срив: Индустрията на луксозните услуги за животни бележи бум

Дълбоката демографска криза, спадът в раждаемостта и промяната в приоритетите на младите поколения намират своя неочакван икономически израз - шокиращ възход на индустрията за домашни любимци. Все повече градски домакинства отлагат или напълно се отказват от родителството, заменяйки го с грижа за четириноги спътници или влечуги. Кучетата и котките отдавна не са просто функционални животни в двора или апартамента, а пълноправни членове на семейството (а някои хора със сантимент наричат дори "космати деца"), които запълват освободената емоционална и финансова ниша.

Културната трансформация е подкрепена от красноречива статистика. Близо половината от домакинствата в България (около 46%) споделят живота си с поне един домашен любимец. У нас живеят над 1,5 милиона регистрирани кучета и котки, а вероятно броят на нерегистрираните /особено котките, тъй като не подлежат на проверки от властите/, вероятно са в пъти повече.

Официалната статистика сочи, че регистрираните домашни котки са около 817 000. Те са безспорният лидер в градска среда заради по-лесната си поддръжка, липсата на нужда от ежедневни разходки и възможността да се отглеждат в малки апартаменти.

Официално у нас има регистрирани около 752 000 кучета като домашни. Макар и на второ място по брой, те са доста по-скъпи откъм грижи и разходи за здраве, аксесоари и услуги.

Едва около 10% от стопаните у нас отглеждат едновременно и куче, и котка.

Статистиката, обаче, не отчита колко стопани имат по две и повече кучета, или по две котки и куче, или пък имат екзотичен домашен любимец, например зайче, хамстери, рибки, водни костенурки, чинчили, папагали, и други. Със сигурност - тъй като всички домашни животни освен кучетата, не подлежат на регистрация, броят им е огромен.

Икономическият потенциал на този демографски срив превърна сектора за грижа за животните в един от най-устойчивите на кризи

Общият оборот на индустрията за животни в България - включващ храни, ветеринарни услуги, козметика, аксесоари и хотели — вече достига между 600 милиона евро до 1 милиард евро годишно.

Само пазарът на пакетирани храни за домашни любимци надхвърля 150 милиона евро, а водещите български вериги зоомагазини отчитат ежегодни двуцифрени ръстове. Месечната издръжка на едно животно у нас варира между 50 и 200 евро, но в луксозния сегмент тези суми надхвърлят неколкократно стандартния бюджет.

Тъй като животните поемат ролята на емоционален заместител на децата, хуманизацията им ражда услуги, които доскоро бяха запазени само за хората.

Сред тях в последните години нараста пазарният дял на гурме и био храни, като традиционните гранули отстъпват място на сурово хранене (BARF диети), безглутенови био лакомства, говежди деликатеси с био добавки и дори специализирани торти за рождени дни.

Класическите пансиони за животни, в които човек може да остави четирикракия си приятел за ден-два докато е в командировка или пък за седмица докато е на почивка, вече са замени от бутикови хотели с индивидуални стаи, с видеонаблюдение за стопаните в реално време, СПА вани, озонотерапия и професионален грууминг (на цени от 50 до 150 евро на посещение).

И разбира се, кой иска стресирано куче или коте вкъщи?

Стресът от градската среда и раздялата със стопаните доведе до бум на кучешките поведенчески терапевти и зоопсихолози. Сесиите за социализация и справяне с тревожността варират между 20 и 50 евро на час.

Превръщането на домашния любимец в основен фокус на личния живот отразява дълбока социална промяна. В свят на икономическа нестабилност, скъпи недвижими имоти и отложено във времето родителство, грижата за куче или котка предлага на младите хора емоционална връзка и усещане за отговорност с много по-предвидими финансови и социални ангажименти.