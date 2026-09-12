Атанас Пеканов: Създава се измислен скандал около Йотова

Вицепремиерът Атанас Пеканов коментира информацията, която вчера съобщи лидерът на ПП Асен Василев, че президентът Илияна Йотова е помилвала наркодилър, по-известен като “петричкият Ескобар”.

Според Пеканов по тази тема се създава измислен и претоплен скандал. Коментарът му бе след церемонията по откриването на новата учебна 2026/2027 година във Висшето училище по телекомуникации и пощи.

“Все пак това се е случило доста отдавна. Ако до момента е имало някакви притеснения от страна на колегите, е трябвало да ги изразят. Не са изразявали такива, а сега малко предизборно вдигат тази тема”, коментира Пеканов.

“Президентът Йотова или вицепрезидентът Йотова едва ли проверява изготвените здравни оценки на затворници и не може да бъде наясно дали това, което ѝ е подавано, е така или не е така. Така, че да я обвиняваме за това - не би било правилно”, смята вицепремиерът.

Попитан дали намира това за грешка, Атанас Пеканов отговори, че може би информацията не е била в пълната си яснота, когато е подавана към вицепрезидента. “Трудно ми е да е обвиня нея за това".