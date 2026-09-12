Зловещо: Лекари търсили в ChatGPT как да го върнат към живот Йоргос Мазонакис

Нови и зловещи разкрития около смъртта на обичания и популярен певец в Гърция Йоргос Мазонакис. Сред най-сериозните данни от проверката на иззетите електронни устройства е информацията, че от медицинския кабинет са били правени търсения в ChatGPT с въпроси как да бъде върнат към живот пациент след сърдечен арест.

Данните са представени от гръцката телевизия MEGA като резултат от дигиталната проверка на телефоните и компютрите, иззети от кабинета, съобщава кореспондентът на bTV Новините в Гърция.

Информацията в гръцките медии разкрива още, че полицията е открила и изтрита снимка на Мазонакис, направена по време на процедурата. Снимката впоследствие е била възстановена от разследващите.

Доза адреналин

Именно анализът на електронните устройства е довел и до данните за търсенията в изкуствения интелект. Открито е и заличаване на папката на Мазонакис от календара и софтуера на кабинета.

Паралелно с това се проверява как точно е бил приложен адреналинът в критичните минути. Собственикът на клиниката Илиас Теодоропулос е казал на пристигналите спасители, че вече е поставил 1 мг адреналин на Мазонакис. Той не е уточнил кога е била поставена първата доза. След това, пред екипа на спешна помощ, е поставил и втора инжекция, но без да бъде постигнато възстановяване на сърдечната дейност.

Йоана Гака, друг лекар, също дава показания и разкрива доза в различно количество от първоначално обявеното. Според информация на Newsbomb тя е заявила, че са били приложени общо 5 ml адреналин. Това разминаване между казаното пред спешните медици и последвалите показания е сред обстоятелствата, които се проверяват по делото.

Гръцките власти проверяват и дали адреналинът е бил приложен в правилната концентрация и по правилния начин. На този етап обаче няма окончателно заключение, че препаратът е бил неправилно разреден или дали начинът на прилагането му е причинил смъртта.

Има и други разминавания

Други разминавания има относно това кога е започнало състоянието на певеца да се влошава. Адвокатът на Мазонакис съобщи в телевизионно предаване, че плазмаферезата е прекратена преди да бъде завършен процеса, машината е работила 42 минути и доказателства от телефонни разговори и камери в района водят до извода, че Йоргос Мазонакис е получил сърдечния арест час и половина преди да е извикана спешна помощ.

Наред с това се изяснява какво се е случвало непосредствено преди пристигането на спасителите. Помощ е повикана от кабинета, като според публикуваните данни обаждането е направено от самия Теодоропулос. Когато екипът пристига, лекарят е извършвал сърдечен масаж на Мазонакис. Самият Теодоропулос е пристигнал в кабинета, след като е извикан от съпругата си, която е водела манипушацията.

Проверка на лекарската комисия не е установила Гака да е имала медицинско образование, освен докторска диплома от Хавай. Това не ѝ пречело да практикува плазмафереза и други манипулации в кабинета си, за които взимала между 6000 и 10000 евро.

Двамата лекари са привлечени под наказателна отговорност за смъртоносно излагане на риск, а предстои съдебната и медицинската експертиза да установят причинно-следствената връзка между извършените медицински действия и смъртта на певеца.