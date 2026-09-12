Най-добре облечените звезди на дефилето на Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger даде старт на Седмицата на модата в Ню Йорк с представяне на колекцията си за пролет-лято 2027. Легендарната марка направи впечатляващо шоу в емблематичния хотел Plaza в Голямата ябълка – място с особено значение за дизайнера Томи Хилфигер. Дефилето събра на едно място супермодели, наследници на звездни фамилии, музикални икони и спортни знаменитости.

Хотел Plaza не беше случайно избран за представянето на новата колекция на Хилфигер. Дизайнерът е живял там повече от десетилетие заедно със съпругата си Дий. Семейството е обитавало впечатляващия дуплекс пентхаус високо над Сентрал парк, превръщайки легендарния хотел в свой дом, а не просто в един от символите на Ню Йорк.

Имено затова тазгодишното дефиле на 10 септември бе замислено като своеобразно завръщане у дома. Хилфигер представи пролетно-лятната си колекция за 2027 година в сградата, която определя не само личния му живот, но и кариерата.

Дизайнерът заложи на познатата си американско ДНК, но го направи по много по-разпуснат и игрив начин. В новата колекция се открояват овърсайз поло модели, широки панталони, карета, шапки „идиотки“, асиметрични ризи и силни цветови комбинации.

Червеното и тъмносиньото – две от най-разпознаваемите цветове на марката – бяха в центъра на колекцията, допълнени от яркожълто и други наситени тонове.

За представянето на новата колекция Томи беше събрал звезден първи ред. Сред поканените личаха имената на Кейт Мос, Камила Кабейо, Jisoo, Патрик Шварценегер, както и редица звезди от света на спорта и шоубизнеса. На подиума пък се качиха емблематични модели като Джиджи Хадид и Ромео Бекъм.

Ето и 10-те визии, които заслужиха своето специално място в нашата модна галерия на деня:

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид откри дефилето с една от най-запомнящите се визии на шоуто – широки червени панталони, свободен бял топ, бежово сако и тъмносиня шапка. Комбинацията е емблема на Tommy Hilfiger – класическа американска естетика, но с много повече свобода и ежедневно излъчване.

Вижте галeрията от дефилето на Тialoto.bg