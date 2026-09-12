Мирчев твърди: Разследването на взривовете се потулват

Лидерът на “Да, България” Ивайло Мичев гостува в БНТ и изказа мнение, че в България разследванията около взривовете се потулват. Депутатът отхвърли обвиненията, че политическите му позиции са свързани с търсене на руска следа при инцидентите във военни предприятия.

Има ли руска следа?

“Не сме я намерили ние. Намериха я германските служби. Руската връзка я намери германската страна и го каза доста категорично. Не само Германия – Чехия също. Разликата е, че в Европейския съюз в доста страни се случват подобни инциденти, но там се прави истинско разследване. В България такова няма. Има вече десети инцидент, а от тези десет инцидента всичко се потулва”, каза още Мирчев.

Според него складът на “ЕМКО” е бил проверяван многократно. Той настоява за парламентарно разследване на всички подобни случаи назад във времето.

“Големият проблем е в прокуратурата. В по-голямата част от последните случаи на подобни взривове прокуратурата е тази, която потулва доказателствата”, каза още Мирчев.

“Искаме временна комисия в Народното събрание, която да разследва всичките тези случаи назад в годините. Да се установи ролята на прокуратурата. Искаме изслушване на шефовете на службите. Ще искаме съдействие от западноевропейските страни, които са работили по тези случаи”, каза още депутатът.

Агресорът е Путин

“Истинският агресор, да ви кажа, е Путин, когато влезе с армията си в международно признатите граници на Украйна - тези международно признати граници, които самата Русия е признавала и е подписала, че това са границите на Украйна. Той влезе с армията си в тези граници. Това е истинският агресор”, каза още лидерът на “Да, България”.

Йотова и помилването

Мирчев коментира и информацията за помилвания наркодилър от страна на Илияна Йотова. Депутатът я призова да представи публично мотивите си за помилването на осъден за наркотрафик.

“Нормалното е да излязат мотивите, да се прецени, да се види и коя е лекарската комисия, кой е съставът на лекарите и с какви аргументи е взето това решение. Госпожа Йотова трябва да излезе пред българските граждани и да аргументира това свое решение”, каза още Мирчев и каза, че отговорността за помилването е на вицепрезидента, а не на медицинската комисия.

Гюров и изборите

В края на интервюто Мирчев призова проевропейски настроените избиратели, включително тези на ГЕРБ, да подкрепят Андрей Гюров на президентските избори.

“Господин Гюров трябва да се обърне към традиционните избиратели на ГЕРБ, въпреки ръководството им, което официално подкрепи госпожа Йотова. Разговорът на господин Гюров е с тези проевропейски настроени хора, без значение от коя политическа сила са те. Те, между другото, са мнозинство в България”, каза Мирчев и направи призив към избирателите на ГЕРБ:

“Надявам се хората от ГЕРБ, избирателите на ГЕРБ, които наистина мислят за бъдещето на страната си, за бъдещето на техните деца и за това България да е в Европа, а не да гледаме на изток, да подкрепят господин Гюров на 25 октомври”.