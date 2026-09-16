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Какво означава, ако видите бял гълъб?

Рядко виждаме бели гълъби в градска среда

16.09.2026 | 00:45 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Гълъбите са сред най-често срещаните птици в градска среда. Оперението им обикновено е в цветове като сиво, черно с малко зелено, кафяво, бяло. Рядкост е обаче да видим бял гълъб, освен ако не сме канени на специално събитие като сватба или кръщене. 

Белият гълъб от векове се свързва с едни от най-положителните символи, като мир, любов, чистота, надежда и духовност. 
Какво символизира срещата с него? 

Символ на мира и спокойствието

Най-разпознаваемото значение на белия гълъб е мирът. Образът на бял гълъб, често с маслинова клонка, се е превърнал в универсален символ на прекратяването на конфликтите и завръщането към спокойствието.

Ако видите бял гълъб в момент на напрежение или след труден период, символично това може да се приеме като напомняне да потърсите вътрешен мир и да оставите зад себе си това, което ви натоварва.

Ново начало

Гълъбът се свързва и с надеждата и новото начало. В духовната символика появата му може да бъде тълкувана като знак, че приключва един период и предстои промяна или нова посока.

Това може да бъде особено силен символ за човек, който започва нов етап в живота си, като нова връзка, работа, начинание или просто се опитва да остави миналото зад гърба си.

Източник: Какво символизира белият гълъб?

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