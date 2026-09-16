Нов закон на САЩ поставя Сърбия под натиск: Ще се отдалечи ли Белград от Русия и Китай?

На 27 август конгресмените Джо Уилсън (републиканец от Южна Каролина) и Бил Кийтинг (демократ от Масачузетс) внесоха Закона SRBIJA, който предвижда налагането на санкции и визови ограничения срещу "злонамерени субекти", обвинени в подкопаване на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и стабилността в Западните Балкани. Предложеният закон също така заплашва със санкции Сърбия, ако Белград продължи да поддържа отношения с Русия, Китай и Иран, пише за RS Джорджо Кафиеро, главен изпълнителен директор и основател на Gulf State Analytics – консултантска фирма за геополитически рискове със седалище във Вашингтон, окръг Колумбия.

Инициативата идва в момент, когато Сърбия се готви за предсрочни парламентарни избори следващия месец, след почти две години антиправителствени протести и малко след като Вашингтон и Белград започнаха нов стратегически диалог. В поляризираната политическа обстановка в Сърбия привържениците на президента Александър Вучич представят Уилсън и Кийтинг като враждебни чуждестранни актьори, които се опитват да диктуват външната политика на Белград, докато опонентите на правителството като цяло възприемат Закона SRBIJA положително и се надяват, че той "в крайна сметка ще доведе до падането на Вучич", заяви Никола Микович, сръбски геополитически анализатор.

Вносителите на закона SRBIJA се надяват, че законодателната им инициатива ще окаже натиск върху Белград да се откаже от деликатния си баланс между Запада, Москва и Пекин. Но законопроектът би могъл вместо това да даде на Вучич възможност да засили геополитическата си нарратива, че той умело се ориентира в един многополюсен свят – нещо, което намира отклик сред много сръбски избиратели и му е помогнало да остане начело.

Законът SRBIJA не отразява подхода на администрацията на Тръмп към Сърбия,

подчертан от новосъздадения Стратегически диалог. Стартирал през юли, той осигурява институционална рамка за продължаващо двустранно взаимодействие и сътрудничество в различни области, включително енергетика и икономика. Администрацията на Тръмп няма да се откаже от тази рамка заради един-единствен законопроект в Конгреса.

Владимир Трапара, политически анализатор от Белград, заяви, че инициативата на Конгреса „има малки шансове за успех“ и изтъкна, че нейният провал би могъл, ако не друго, да допринесе за повишаване на популярността на сръбското правителство в страната.

Начинът, по който се третира НИС - сръбският петролен гигант, в който две руски държавни компании контролират мажоритарен дял — илюстрира по-сложната реалност на подхода на Вашингтон. Администрацията на Тръмп е предоставила изключения от санкциите на НИС, докато Белград работи за разрешаване на въпроса с руската собственостна структура на компанията. На 28 август Сърбия получи още едно изключение от САЩ, което дава на компанията допълнително време, докато продължават преговорите за възможната продажба на руския дял. В обобщение, администрацията на Тръмп продължава да поддържа контакти с Белград, дори докато оказва натиск върху сръбското правителство по въпроси, по които интересите се сблъскват.

В същото време отношенията между Тръмп и Вучич досега не са достигнали нивото на близкото лично партньорство, което някои наблюдатели очакваха след изборната победа на Тръмп през 2024 г. Въпреки всички разговори за автократична близост между двамата лидери, основана на споделено недоволство от "глобалистите", доказателствата, че такава връзка е възникнала, са ограничени.

"Вучич доста отчаяно се е опитвал да се срещне с Тръмп, дори пътувайки до Мар-а-Лаго за тази цел, но усилията му винаги са били осуетявани", отбеляза Лили Линч, главен редактор на списание The Balkanist.

Линч обясни, че сръбското правителство "се е приспособило към прагматични, макар и донякъде недоверчиви, отношения с втората администрация на Тръмп".

Каквито и очаквания да е имало в Белград в края на 2024 г. и началото на 2025 г., че втората администрация на Тръмп ще промени драстично политиката на САЩ спрямо Западните Балкани, за да я приведе в много по-тясно съответствие със Сърбия, подходът на Вашингтон досега изглежда по-скоро транзакционен. Регионът остава важен за Съединените щати поради енергетиката, регионалната стабилност, Русия, Китай, Косово и европейската интеграция, но тези интереси се конкурират с много по-широк набор от приоритети.

В крайна сметка администрацията на Тръмп едновременно оказва натиск върху Белград и се стреми да продължи сътрудничеството. Нищо не сочи, че Вашингтон се готви да прекъсне отношенията си със Сърбия. Последователните администрации, поне от 2000-те години насам, са разглеждали ангажимента на САЩ със Сърбия като необходим за стабилността в Западните Балкани. Доставките на оръжие от Белград за Украйна и Израел също са помогнали на сръбското правителство да се предпази от критиките на официални лица във Вашингтон за отказа му да приложи европейските санкции срещу Русия.

Балансиране между великите сили

Натискът от страна на Конгреса също е малко вероятно да доведе до драматичен обрат в сръбската външна политика. Белград вече постепенно се приближава към Запада, като същевременно поддържа по-широката си стратегия за балансиране между конкуриращите се сили.

Това е особено видимо в отношенията между Сърбия и Русия. Белград поддържа връзки с Москва, като в същото време сътрудничи на западни правителства и подкрепя Украйна по начини, които усложняват традиционните му отношения с Русия. Въпреки това тези събития не са довели до това Сърбия да се откаже от по-широката си стратегия за балансиране.

Китай, който се превърна в най-важния незападен икономически и стратегически партньор на Белград, представлява различно предизвикателство. Присъствието на Пекин в Сърбия е предимно икономическо, което прави отношенията структурно различни от връзките на Сърбия с Москва. Микович предупреди, че задълбочаващата се конфронтация между САЩ и Китай в крайна сметка може да постави Белград под по-голям натиск да се дистанцира от Пекин, решение, което потенциално би било много по-трудно за Вучич, който посети Китай през май 2026 г. и прие китайския президент Си Цзинпин през май 2024 г.

В крайна сметка Сърбия има силни мотиви да поддържа отношения със Запада, Русия и Китай. Вучич е натрупал значителен политически капитал, представяйки се като лидер, способен да лавира между тях.

Освен Уилсън и Кийтинг, и други западни политици се опитват да окажат натиск върху правителството на Вучич. В рамките на Европейския съюз, за който Сърбия е официален кандидат от март 2012 г., критиките се засилиха по отношение на начина, по който Сърбия се справя с наследството от балканските войни от 90-те години. Този въпрос придоби особена актуалност след смъртта миналия месец на Ратко Младич, бившия босненско-сръбски военен командир и осъден военен престъпник.

На 3 септември сръбски правителствен самолет пренесе тялото на Младич в Сърбия, като ковчегът му беше увит в сръбско знаме. Дни преди погребението на Младич, проведено на 7 септември, еврокомисарката по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Сърбия, като изтъкна опасения относно прославянето на Младич, за което Брюксел предупреди, че „няма място в ЕС или в страните кандидатки за членство в ЕС“. Точно преди погребението сенаторите Жан Шахин (демократ от Ню Хемпшир), Чък Грасли (републиканец от Айова) и конгресменът Кийт Селф (републиканец от Тексас) призоваха властите в Белград да „се въздържат от всякаква връзка с планираните церемонии и да гарантират, че нито едно публично изявление или официално действие няма да възпоменава Младич като нещо различно от това, което е бил: осъден архитект на геноцид“.

За някои от вътрешните поддръжници на Вучич критиката от Вашингтон или Брюксел засилва усещането, че Сърбия е подложена на несправедлив натиск от Запада. Откакто Слободан Милошевич беше свален от власт през 2000 г., „въпросът за сръбската подкрепа за обвинени в военни престъпления и осъдени военни престъпници е бил постоянен източник на напрежение в отношенията между САЩ и Сърбия“, каза Линч. Тази динамика може да стане особено актуална, тъй като Сърбия наближава парламентарните си избори.

Натискът от Запада в крайна сметка би могъл да помогне на Вучич пред основния му електорат.

Трапара подчерта колко много е заложено на карта при изборите в Сърбия по отношение на демократичното здраве, върховенството на закона, независимите институции, свободната преса и конституционализма. В същото време той изтъкна, че външните участници трябва да бъдат предпазливи при намесата си във вътрешните работи на Сърбия.