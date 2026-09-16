ЦСКА победи с 2:0 Локомотив София като гост

ЦСКА тресна с 2:0 Локомотив София като гост в отложена среща от 6-ия кръг на родната Първа лига. Така воденият от временния наставник Даниел Моралес тим на „червените“ записа трета поредна победа, включително и успеха над Левски за Суперкупата на България. Това е втора победа под негово ръководство.

Трите точки за армейците донесоха Джеймс Етоо и влезлият като резерва Жоел Цварц. Първият откри резултата в 37-ата минута, а нидерландският голаджия сложи точка на спора в 84-ата минута.

Така ЦСКА излезе на втората позиция с актив от 23 точки, колкото има и третия Лудогорец. Левски е първи с 25 точки.Локомотив София остава предпоследен с актив от скромните 4 пункта.

Агитката на ЦСКА пък показа обичта си към Любослав Пенев с емоционален транспарант. В сектора на „червените“ на стадиона в „Надежда“ бе издигнато изображение на легендарния нападател в деветата минута от годините му с екипа на „армейците“.

Ликът на Ел Голеадор, който води отбора на Локомотив София, бе придружен от кратко, но силно послание – „Несломим!“. Думата, с която феновете описаха характера на своя любимец, който продължава битката с коварно заболяване.

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