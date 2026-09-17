Есента е сезонът, в който устните поемат главната роля. След месеци на минималистични nude нюанси и прозрачни гланцове, тази есен тенденциите се обръщат към по-дълбоки, по-наситени и по-изразителни цветове. Кои са петте цвята, които ще виждате навсякъде от подиума до улицата?

Шоколадовокафяво

Шоколадовокафявото в матово покритие е сред най-горещите тенденции за есен 2026. Кели Озбърн го демонстрира с характерния си '90-тарски стил, а тенденцията се потвърждава и от TikTok, където хаштаговете за кафяви устни натрупват милиони гледания. Топлото кафяво има нюанси на карамел и канела, докато студеното – на пепел и мока.

За разлика от класическото червено, кафявото внушава усещане за тиха увереност без прекалена драматичност – идеално за офиса през деня или следобедна среща.

Как да го носим: Матово покритие с молив в същия нюанс за прецизен контур. За по-мек вариант – нанесете с пръст за размит ефект.

Дълбоки ягодови тонове – от blackberry до wine

Дълбоките ягодови нюанси като blackberry, mulberry, oxblood и wine са сред най-препоръчваните от гримьорите за сезона. Стилистът Тим Куин споделя, че тази есен цветовете са „по-богати и изтънчени“, а дълбоките ягодови устни „мигновено създават есенно усещане, особено в комбинация с чиста кожа и семпъл грим на очите“. Тези нюанси работят върху всички тонове на кожата и могат да се носят както смело, така и леко размито.

За ежедневен вид нанесете цвета в центъра на устните и разнесете с пръст към краищата. За вечерен – нанесете втори слой.

Източник: Есен 2026: 5 нюанса за устни, които ще са хит

