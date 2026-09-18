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Дакота Джонсън и Машин Гън Кели са заедно вече няколко месеца

Но първо криели връзката си

18.09.2026 | 21:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дакота Джонсън и Машин Гън Кели "тихо се виждат" от няколко месеца.

Преди дни 36-годишната певица и 36-годишният рапър бяха забелязани заедно в Ню Йорк, като се отправяха към апартамента на Тейлър Суифт там. И така се появиха слуховете, че те са най-новата светска двойка.

Но явно връзката им не е съвсем нова. Звездите са се видели именно на сватбата на Тейлър и Травис Келси, която беше на 3-и юли в Ню Йорк. И там станало ясно, че си пасват. От този момент насам, двамата се опознават.

"Те излизат и се виждат тайно вече от месеци. И преди са се срещали, но си допаднаха на сватбата на Тейлър. Започнаха като приятели и си пишеха често, но сега те прекарват повече време заедно. Много нов старт е, но те са поразени един от друг сега", коментира източник на "People".

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