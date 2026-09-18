Правителството отвърна на Василев: Помощта заради скъпите горива е над 300 млн. евро

Осигурената от правителството помощ от над 300 млн. евро поради ръста на цените на горивата в подкрепа на обществения транспорт, автобусните превозвачи, земеделските производители и най-уязвимите обществени групи е базирана на реални данни и има общ стабилизиращ ефект в социалната сфера и икономиката.

Това се посочва в позиция на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) по повод внушения на политически лидери от опозицията, съобщиха от Министерство на икономиката.

По-рано днес председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев коментира, че мерките на правителството заради високите цени на горивата са напълно недостатъчни, но в тон с „капковото напояване, което обещаха на българския народ“.

От икономическото министерството посочват, че "за разлика от други, това правителство не дели социално уязвимите хора на такива, които притежават автомобили, и такива, които не притежават, тъй като всички са потърпевши от кризата с доставки на енергийни ресурси".

От ведомството напомнят, "че начинът, по който през 2022 г. бяха въведени мерки, насочени към всички водачи на автомобили, но без реална обосновка, достигна до по-малка група от хора и изправиха България пред заплаха от наказателна процедура от страна на Европейската комисия". Такава беше избегната само поради своевременното прекратяване на въпросните мерки, допълват от Министерството.

Претенциите на партии от опозицията, че тяхната политика ни е доближавала до ЕС са напълно несъстоятелни, след като не познават правилата за работа на европейските институции, изтъкват от икономическото министерство.