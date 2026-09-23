Тенденциите, които направиха впечатление на Седмицата на модата в Ню Йорк

Седмицата на модата в Ню Йорк измина. Тя се проведе от 10-и септември до 15-и септември. И веднага можем да отчетем кое ще е хит при тоалетите, заради показаното там. Кои са най-хитовите дрехи и аксесоари сега? Вижте какво научихме от модната седмица, според "Teen Vogue".

Цветни, шарени визии

Едно стана ясно - време е за смели тенденции! Цветните, шарени, ярки и шантави дрехи често са хит основно за лятото, а през есента залагаме на земни тонове. Но сега не е така. Забравете за монохромното и еднообразните визии. Колкото повече цветове, по-шарени комбинации и смес от материи, толкова по-добре! Може да носите карирана пола в синьо и кафяво върху зелен панталон, в комбинация с черна блуза и синьо бюстие, например. Шарените рокли на кръпки също са хит.

Практични аксесоари

Уютен сезон идва, отдаваме се и на практичността. Залагайте на аксесоари, които ви осигуряват комфорт и са практични - големи чанти, които побират целия ви багаж, удобни, меки маратонки, връхни дрехи и жилетки, които приличат на одеало и ви пазят топло, калъфи за телефони и несесерчета, които са прикрепени към коланите на дънките и панталоните и т.н.

Поли върху панталоните

Едно завръщане от началото на века! Тогава беше много модерно да се носят поли и рокли върху панталони и дънки. През тази есен тази ретро тенденция се завръща и ще е навсякъде. Преди ви правеше бунтарки, нестандартни, а сега дори стои изискано. Хубаво е полата да е впита, къса или със срезна дължина, и да е плътно по панталоните. Може да е в цвета на панталона или горнището ви.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net