Дизеловият пазар под натиск: Ударите по руските рафинерии засилват глобалния срив

Украинските удари по руските рафинерии се отразяват на петролния пазар, който и без това е под натиск в района на Ормузкия пролив. Непосредственият резултат не е непременно предстоящ недостиг на суров петрол. Става дума за по-уязвим световен пазар на дизелово гориво, където разходите за превръщането на петрола в годно за употреба гориво и за транспортирането му до клиентите се повишават едновременно.

Ситуацията се разбира по-добре като прекъсване в доставките на рафинирани продукти, отколкото като шок в доставките на суров петрол. Прекъсванията в работата на рафинериите засягат пряко дизела и други горива, дори когато суровият петрол все още може да се изнася, съхранява или пренасочва. Дизелът е важен, защото захранва транспортните мрежи, селскостопанските стопанства, строителната техника, мините и голяма част от индустриалните машини, които стоят зад ежедневната търговия. Бензинът, реактивното гориво, корабното гориво и газьолът също са част от картината. Рафинерията не губи избирателно само един продукт, пише Forbes.

Напрежението се разпространява по пазара в определена последователност: прекъснати доставки от Персийския залив, затруднено рафиниране в Русия, пренасочен суров нефт и политически натиск върху големите купувачи. Въпросът не е дали утре светът ще остане без нефт. Въпросът е дали резервите при дизела, корабоплаването и търговското финансиране се изчерпват.

Ройтерс съобщи, че три от шестте най-големи рафинерии в Русия, произвеждащи дизел, са спрели или драстично са намалили производството си след украински удари с дронове. Тези шест завода осигуряват приблизително половината от производството на дизел в Русия. Кириши беше затворен, докато Волгоград и НОРСИ работеха на около една четвърт от капацитета си, според доклада.

Това е сериозен проблем с прекъсване на рафинирането, а не незначително неудобство.

Това не означава, че целият този капацитет е трайно изключен от експлоатация, нито че Русия е спряла производството и износа на суров нефт. Графиците за ремонт, алтернативните заводи, вътрешните запаси и съхранението – всичко това има значение. По-обоснованото заключение е по-тесно: значителна част от руската система за дизелово гориво е изведена от нормална експлоатация, което налага ограничения върху износа и мерки за защита на вътрешните запаси от гориво.

Ройтерс съобщи, че правителството е решило да удължи ограниченията върху износа на дизел до края на октомври. Москва може да използва такива контролни мерки, за да защити вътрешните потребители и приоритетните сектори. Същото решение изважда барели с гориво от международната търговия в момент, когато купувачите вече се сблъскват с по-трудни маршрути и по-малко предвидими доставки.

Това е пазарната значимост на ударите. Не е необходимо да се преценява дали те са стратегически разумни, решаващи или саморазрушителни, за да се види ефектът им върху рафиниращото производство. Атаките затягат баланса на руските горива. Дали това прави Украйна по-силна, е друг въпрос, който тази статия не трябва да решава.

Вторият пункт на напрежение е в Персийския залив. Предварителните данни за корабоплаването, съобщени от Reuters, показаха, че на 16 септември четири кораба за превоз на суровини са преминали през Ормузкия пролив, при 10-дневна средна стойност от 18. Трафикът не е спрял. Но броят на преминаванията многократно е спаднал далеч под последните норми.

Това променя икономиката на заместващите доставки. Танкерите, които чакат да преминат, променят графиците си за товарене или избират по-дълги маршрути, не са на разположение за други пътувания. Застраховката срещу военни рискове, фрахтовите тарифи и изискванията за търговско финансиране увеличават крайната цена на товара, преди той да достигне рафинерията или терминала. Американската администрация за енергийна информация определя Ормузкия пролив като водещия световен проход за транзита на петрол поради обемите, които обикновено преминават през него. Рискът започва много преди официалното затваряне.

Пазарите се адаптират. Ройтерс съобщи, че натискът върху цените на корабното гориво в големите транспортни центрове е отслабнал, тъй като търговските модели се приспособиха. Тази адаптация обаче не е безразходна. Фрахтът и застраховката вероятно ще действат като постоянен данък върху потоците, дори ако пазарът се адаптира отчасти. По-дългите пътувания отнемат повече време на танкерите, обвързват оборотния капитал и правят изпълнението на договорите по-несигурно.

Това е контекстът, в който Ормузкия пролив се превръща в режим на такси и разрешения. Достъпът не е само въпрос на това дали картата показва пролива като отворен. Той зависи от това дали собствениците, застрахователите, банките и екипажите приемат цената и риска от използването му.

Китай е в центъра на следващия етап от приспособяването, но той не е просто стабилизатор. Ако китайското търсене отслабне или политиката се промени, неговата балансираща роля може бързо да изчезне. Неговите рафинерии могат да поемат руски суров нефт, когато доставките от Близкия изток са по-несигурни, но цената, маржовете, транспортните разходи, вътрешното търсене и политическият риск поставят границите.

Ройтерс съобщи, че цената на руския суров нефт ESPO е надхвърлила 120 долара за барел, тъй като китайските рафинерии са увеличили покупките си по време на прекъсването на доставките от Близкия изток. Това дава конкретна представа за ролята на Китай, без да я превръща в идеологическа история. Китай е условен източник на търсене за барели, изместени или преоценени поради война и прекъсвания, а не неограничен купувач от последна инстанция.

Историята в Азия не се състои само в това, че Китай купува повече. Азиатската кошница от суров нефт се преобразува поради по-дълги пътувания, по-високи транспортни разходи и по-несигурно изпълнение на договорите. Ройтерс съобщи, че някои азиатски купувачи са се колебали да вземат пратки от египетския терминал "Сиди Керир", тъй като промяната на маршрута е удължила пътуванията и е повишила транспортните разходи. Индия е изправена пред допълнително ограничение. Руският суров петрол остава търговски привлекателен, но новите правомощия на САЩ за налагане на мита, за които съобщава Ройтерс, превръщат всяка покупка в по-широко обмисляне на търговската експозиция, банковите операции и достъпа до западните пазари.

Тези правомощия не правят санкциите автоматични. Прилагането, обхватът и времето остават политически решения. Тяхното въздействие вече е част от ценовия механизъм. Отстъпката за даден товар е само един елемент от неговата стойност, след като купувачът трябва да вземе предвид и спазването на изискванията, финансирането, транспорта и риска от бъдещи мита.

Светът навлиза в цикъл на напрежение в сектора на дизела. Повредите по руските рафинерии са извадили голяма част от ключовата производствена система от нормална експлоатация. Ормузкият пролив е повишил разходите и несигурността при транспортирането на енергия. Азиатското търсене може да поеме част от изместения суров нефт, но не без промяна на цените и търговските модели. Политиката на САЩ добавя допълнителна премия за несигурност към руските енергийни транзакции.

Все още има доставки в системата. Има и маршрути, запаси и рафинерии, които могат да реагират. Въпросът за компаниите и правителствата е колко още напрежение могат да поемат тези буфери. Пазарът често се е фокусирал върху липсващите барели около Хормуз. По-непосредственото ограничение може да бъде дизелът, транспортният капацитет и финансовата инфраструктура, необходима за поддържане на движението на горивото.