Тенденции при чантите за есента

Есенният сезон вече настъпи. И е време за освежаване - промени във визията, гардероба, снабдяване с акесосари, подходящи за това време. Чантата е ключова за всяка дама - практична, удобна, но и показваща характера и стила. Кои чанти са абсолютен хит през тази есен? Вижте отговорите на американския "Cosmopolitan".

Старинни модели

Една много интересна тенденция превзема сезона. Мотиви от средновековието са навсякъде по чантите на големите модни марки. Хит са чанти с дълги метални верижки и синджири, такива, имитиращи форма на топче, такива с форма на броня, метални чанти с метални закопчалки, чанти като амулет с дълги синджири. Всичко, което сте виждали по стари филми.

Като портмонета с метални закопчалки

Още една ретро тенденция. Явно винтидж чантите ще са на мода през тази есен. Представете си старинно малко портмоне с метална закопчалка. Просто увеличете леко размера му - и ето, една от най-хитовите чанти за сезона. Това са сравнително малки чанти, без дръжки, носят се в ръка и задължително са с метални закопчалки - като ретро портмонетата. Може да бъдат кожени и лъскави. Изглеждат стилни и с тях сте във флирт настроение.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net