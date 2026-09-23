Почина режисьорът и сценарист Христо Илиев-Чарли

Почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев-Чарли, съобщиха от Националния филмов център.

Той оставя след себе си стотици документални, научнопопулярни, анимационни и игрални филми. Работи и в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 г. развива продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия.

Като сценарист и режисьор Христо Илиев-Чарли е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на над 50 национални и международни награди.

Той е автор и на десетки сценарии за анимационни филми, отличени с редица награди в България и чужбина, както и на пиеси за куклен театър, пет от които са поставяни години наред в страната.

Над 300 документални филма

Сред пълнометражните документални филми, на които Христо Илиев-Чарли е режисьор и сценарист, са "Институцията Народен театър Иван Вазов", "Светлина от сенки – през обектива на Иво Хаджимишев", "Раздяла с Неразделна", "Написаното с перо от ангел е завинаги", посветен на поета Николай Кънчев, "Художникът – директор", "Българи в Америка" и "Портрет на един човек на властта".

Като сценарист работи и по игралните филми "Разводи, разводи" и "Патилата на Спас и Нели".

Христо Илиев-Чарли е режисьор и сценарист и на кинохрониката "Мозайка" – ежемесечна актуална поредица, за която е автор на всички издания и режисьор на общо 75 кратки филма.

Негово дело като режисьор и сценарист е и поредицата "Разкази за морето", включваща "Глас в пустиня", "Медузи", "С лупа под водата" и "Мидите", както и документалните филми "Старият дъб" и "Моряци".

Десетки заглавия в българското документално кино

Като сценарист Христо Илиев-Чарли стои зад пълнометражните документални продукции "Пустиняци", "Духове в старите къщи на София", "Отец Иван и неговите деца", "Хляб и зрелище" и "Сребърен Акбузад".

Сред останалите документални филми, по които работи, са "Нежната революция", "Цимент", "Художникът", "Грънци", "Вечният музикант", "Надвечер", "Ятаци", "Преображение", "Това е то живота на човека", "Кратка автобиография", "Реквием", "Доминго", "СамоДжаз", "Панаири", "Контрапункт София", "Гласове", "Галоп, галоп", "Лов на вълци", "Живот в 7/8", "Сцена на нациите", "Изобретателят" и "Габрово 73".