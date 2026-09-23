Аз съм убиец: Племенникът на Доли Партън влезе във война за наследството ѝ

Мениджърът на Доли Партън поиска съдебна заповед за ограничителни мерки срещу племенника на покойната певица, обвинявайки го в отправяне на заплахи и сплашване. На фона на ескалиращ спор относно наследството на легендата на кънтри музиката, нейният племенник Брайън Сийвър е бил освободен от дългогодишната си длъжност, свързана с охраната на нейните имоти.

Сийвър години наред е отговарял за сигурността на Партън, като дори съобщи новината за смъртта ѝ на света чрез видеообръщение миналия месец. Впоследствие обаче той е бил уволнен, а обвиненията срещу него са подробно описани в искането за ограничителна заповед.

В съдебните документи, подадени във вторник, Сийвър е обвинен в провеждането на "непристойна, умишлена и ескалираща кампания от заплахи" с цел извличане на парични средства от наследството на Партън.

Партън, починала на 80-годишна възраст, оставя значително наследство, включващо съсобственост върху увеселителния парк "Долиууд" (Dollywood) в Тенеси, хотела ѝ SongTeller и музея Life of Many Colors, чието откриване е планирано за този месец.

Искът е заведен от "She’s Alive LLC" - компания, създадена от Партън преди смъртта ѝ с цел управление на нейното наследство. Тя се ръководи от дългогодишния ѝ мениджър Дани Нозел, пишат от The Times.

Според изданието Billboard, в документите, подадени в съда на окръг Дейвидсън в Нашвил, се твърди, че след смъртта на Партън Сийвър се е почувствал "окуражен" и се е опитал да извлече пари от наследството. Племенникът, който има военен опит, е започнал да отправя все по-агресивни заплахи, доказателства за които са представени под формата на екранни снимки, приложени към съдебните документи.

Охранителната фирма на Сийвър, която е отговаряла за сигурността на Партън и нейните имоти, "не е била конвенционална служба за охрана на офиси, а тежко въоръжена сила от полувоенен тип", се твърди в съдебните документи, цитирани от The New York Times. В разговор с един от адвокатите на Партън, Сийвър уж се е определил като "убиец", преди да заяви, че е продал оръжие и боеприпаси на стойност 27 милиона долара (19,5 милиона паунда) на хаитянската полиция в деня, в който леля му е починала.

В друго съобщение, за което се твърди, че е изпратено от Сийвър до Нозел, той пише:

"Аз буквално съм международен търговец на оръжие и наемник", съобщава Billboard. "Занимавам се единствено с война. Всички трябва да се притесняват какво бих могъл да направя."

В други съобщения, за които се твърди, че са написани от Сийвър, той казва:

"Не съм човек от шоубизнеса. Аз съм убиец. Ще прецакам по най-гадния начин всяка организация, за която се сетя."

Сийвър отрича тези твърдения. Той заяви пред TMZ:

"Аз съм професионален военен и военен изпълнител, който сключва сделки за оръжие с чужди правителства. Аз съм специалист по сигурността и съм убиец. Въпреки това, нищо в този съдебен иск не представлява заплаха, а зад повечето от коментарите си стоя."

Сийвър твърди, че съобщенията са извадени от контекста.

"Говорех откровено и поверително с Дани, когото смятах за приятел, а той се мисли за гангстер", каза той. "Много от тези съобщения са просто разговори между двама мъже, които изливат гнева си и плачат заедно по телефона, докато скърбим."

Твърдените заплахи от страна на Сийвър са довели до напускане на някои служители, се посочва в съдебните документи, а други са наели частна охрана.

Партън е оставила състояние, оценявано на 450 милиона долара според Forbes, включващо музикален каталог с кънтри класики и мащабна бизнес империя. Нейният музикален каталог от над 3000 песни, включително I Will Always Love You и 9 to 5, се оценява на около 120 милиона долара.

Партън няма преки наследници, а съпругът ѝ Карл Дийн почина през март миналата година. Нейното завещание и план за наследство не са били публикувани и нито едно потвърдено завещание не е идентифицирало нейните бенефициенти.