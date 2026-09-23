Окончателно: Двама остават в ареста за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Двама мъже остават за постоянно в ареста по обвинение за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе. Апелативният съд в Бургас потвърди най-тежката мярка за неотклонение, а решението е окончателно.

Случаят е от 13 септември, когато конфликт между две групи в частен дом прераснал в сбиване и нападение с ножове. Един мъж загинал, а още четирима души били ранени.

По първоначални данни на МВР в основата на скандала стояли стари спорове и подадени жалби, свързани с коне.

45-годишният мъж бил намушкан тежко и починал в линейката на път за болница в Бургас.

Според прокуратурата двамата обвиняеми са действали заедно и са причинили смъртта му с удари с нож в областта на белите дробове.

Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат между 10 и 20 години затвор, пише БТА.

Съдът: Има достатъчно данни, че двамата са съпричастни

Апелативните съдии са преценили, че събраните до момента доказателства дават достатъчно основание да се предполага, че двамата имат отношение към престъплението.

Според съда съществува и реален риск те да се укрият или да извършат друго престъпление.

При решението си магистратите са взели предвид тежестта на обвинението, пътуванията на двамата в чужбина и продължителния конфликт между техните семейства и близките на загиналия.

В съдебното определение се посочва още, че по време на инцидента е имало преследване на пострадалия и негови близки до дома им, разрушаване на имущество и наранявания на други членове на семейството.

Защитата твърди самозащита

При първото разглеждане на мерките за неотклонение адвокатите на двамата поискаха по-леки мерки.

Според защитата обвиняемите самите били нападнати с метална тръба и действията им били продиктувани от самоотбрана.

Разследването продължава.

Предстои да бъде направена ДНК експертиза на ножа, посочен като оръжие на престъплението, както и техническа експертиза на записи от охранителни камери.