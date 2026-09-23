Срещата между Тръмп и Си: Защо за Европа залогът е толкова голям

Докато китайският президент Си Дзинпин пристига в САЩ в сряда за тридневна среща на върха с американския президент Доналд Тръмп, европейците ще следят внимателно за всякакви решения, които биха могли пряко да засегнат икономическите им интереси, пише Euronews.

Втората среща между Тръмп и Си за последната година ще обхване теми, вариращи от търговията до изкуствения интелект и редкоземните метали. Тази поредна среща на върха идва след ключовите им разговори през октомври 2025 г., когато двете страни постигнаха търговско примирие след седмици на напрежение в търговските отношения.

Междувременно през юни ЕС започна важни преговори с Пекин, целящи намаляване на търговския дефицит, възлизащ на 1 милиард евро дневно, като постави краен срок до октомври за постигане на осезаем напредък.

"Си Дзинпин пристига във Вашингтон с предимство, дори и на американска земя“, коментира Алисия Гарсия Ереро, експерт в базирания в Брюксел мозъчен тръст "Брюгел“ (Bruegel).

Някои от въпросите, които Си и Тръмп ще обсъждат, засягат пряко ЕС, но акво могат да очакват европейците от срещата на върха между САЩ и Китай?

Намаляване на митата

Търговското примирие, чийто срок изтича на 10 ноември, ще бъде включено в дневния ред - точно година след като сложи край на търговската война между двете страни, белязана от реципрочни мита, надхвърлящи 100%. За европейците налаганите от САЩ мита върху китайски стоки винаги са погрешен сигнал, тъй като пренасочват китайския износ към пазара на ЕС.

Въпреки това, срещата на върха тази седмица може да доведе до стабилизиране на отношенията между Вашингтон и Пекин.

Според представителя на САЩ по търговските въпроси Джеймисън Гриър, Китай и САЩ ще направят "някои изявления относно селското стопанство и нетарифните бариери“. Очаква се също така взаимно намаляване на митата за стоки на стойност 30 милиарда долара.

"Очакваме Тръмп да постигне своеобразна победа, която да използва за целите на междинните избори, а Китай просто да си осигури още време за укрепване на своята индустриална база“, заяви пред Euronews Ивано ди Карло, експерт от Европейския център за политика (EPC).

Европа под натиск заради редкоземните метали

Търговското примирие обхвана и износа на редкоземни метали. По време на търговската война миналата година Пекин блокира световния износ на тези стратегически суровини - ключови за промишлеността на ЕС, върху чието производство и преработка страната държи монопол.

Въпросът беше повдигнат миналата седмица от еврокомисаря по търговията Марош Шефчович по време на видеоконферентен разговор с китайския му колега Уан Вентао. Вашингтон обаче разполага с много по-голяма преговорна сила от Брюксел, когато става въпрос за осигуряване на достъп до тези материали, заяви Гарсия Ереро пред Euronews.

"САЩ ще преговарят от името на Европа, а Европа ще трябва да плати цена за това“, каза Гарсия Ереро.

Европа и AI

Очаква се лидерите да обсъдят и въпроса за изкуствения интелект (ИИ) на фона на засилващите се призиви за въвеждане на международни предпазни мерки. Преди две седмици Джейкъб Коксън - изследовател, работил и за двата гиганта в областта на ИИ, OpenAI и Anthropic – заяви в социалната мрежа X, че двете компании "залагат с живота ни“ и че хората, разработващи ИИ, „искрено вярват, че той може да ни погуби всички до края на десетилетието“, което породи глобални опасения относно тази технология.

През лятото бяха докладвани и няколко инцидента, включително случай, при който агенти на OpenAI са извършили хакерска атака срещу платформата на друга компания за ИИ - Hugging Face.

И Китай, и САЩ изразяват загриженост относно рисковете, свързани с развитието на ИИ, но същевременно са въвлечени в засилваща се технологична надпревара. В неделя министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и китайският вицепремиер Хъ Лифън обсъдиха предложение за „гореща линия за ИИ“ – механизъм за взаимно уведомяване между Вашингтон и Пекин, чрез който страните да се предупреждават, ако възникне инцидент с ИИ, застрашаващ националната сигурност.

"Този ​​диалог за ИИ, който ще се превърне в нещо като „червен бутон“ от времето на ядрената надпревара, се води единствено между САЩ и Китай. Така че Европа на практика отсъства като самостоятелен полюс на влияние“, отбеляза Гарсия Ереро.