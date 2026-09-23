Хиляди затворници излизат по-рано във Великобритания: Защо Европа се притесни?

Великобритания се готви да освободи предсрочно хиляди затворници, за да освободи място в препълнените си затвори. Европейските ѝ съседи започват да се тревожат. Дипломати от ЕС заявиха пред POLITICO, че техните страни са особено загрижени за тази промяна, като някои изразиха опасения, че техните граждани могат да бъдат върнати без или с минимално предварително предупреждение или комуникация.

Тази политика рискува да се превърне в още едно препятствие пред усилията на Великобритания да възстанови отношенията си с блока, тъй като двете страни се подготвят за важна среща на върха с цел напредък в търговските преговори.

Великобритания е на път да освободи над 2 500 правонарушители до края на годината по тази схема, като още 700 трябва да бъдат освободени на 1 октомври.

Но от януари 2027 г. правителството ще премахне и изискването чуждестранните правонарушители да излежат минимален срок в британски затвор, преди да бъдат депортирани.

Говорител на британското правителство заяви:

"Ще продължим да работим с европейските партньори по този въпрос. … Най-тежките престъпници са изключени и, когато има доказателства, че някой планира да извърши престъпления в бъдеще, той ще остане зад решетките."

Дипломат, пожелал анонимност, определи ситуацията като "деликатна", като посочи, че европейските столици са загрижени, че затворници, току-що излезли от "британски затвор, могат просто да се отбият на летище в родната си страна и да им бъде позволено да се движат свободно".

Те заявиха, че столиците биха искали повече "информация за лицето, което се прехвърля", но че "британците се отнасят към това, сякаш няма какво да се потвърждава с нас, и че става дума просто за едностранно депортиране".

Но активистите за реформа на затворите посочват, че много от тези правонарушители така или иначе биха били депортирани в края на присъдите си. Промените изместват напред момента, в който чуждестранните затворници стават подлежащи на експулсиране, а не самия резултат.

"От приемащата страна зависи да реши дали затворникът трябва да излежи някакъв срок в затвора", каза Марк Дей, заместник-директор на Prison Reform Trust. "От някои чуждестранни граждани, които са депортирани, може да не се изисква да излежат никаква форма на наказание. За други изтърпяната присъда може да се окаже по-тежка от тази, която биха изтърпели във Великобритания."

Дей посочи, че депортирането остава подчинено на правни и практически ограничения, включително в случаите, когато експулсирането нарушава Европейската конвенция за правата на човека или Конвенцията за бежанците.

Чужденците съставляват около 12 процента от затворническото население във Великобритания,

според най-новите данни на Министерството на правосъдието. Най-големите групи включват граждани от няколко държави от ЕС, като Полша и Румъния, както и от Албания – страна кандидатка за членство в ЕС.

Съгласно настоящото търговско споразумение след Брекзит съществуват механизми, при които Обединеното кралство уведомява европейска държава, когато неин гражданин бъде осъден за престъпление във Великобритания. В момента правителството проучва дали допълнителни мерки биха могли да подпомогнат още повече обществената безопасност.

Въпросът е поредният тест за обещанието на лейбъристкото правителство да остави Брекзит зад гърба си и да „презареди“ отношенията с европейските си съюзници.

Очаква се Обединеното кралство и ЕС да проведат съвместна среща на върха по-късно тази година, на която да финализират споразумения за улесняване на търговията, улесняване на пътуванията и засилване на сътрудничеството в областта на климата.

Но двете страни все още не са се споразумели за дата на срещата на фона на едновременни спорове относно търговския протекционизъм на ЕС и таксите за обучение.

Обединеното кралство иска изключение от политиката на ЕС „Произведено в Европа“ и настоява британските компании да получат преференциално третиране съгласно правилата на ЕС за промишлеността и обществените поръчки.

Междувременно Брюксел заявява, че Обединеното кралство трябва да намали таксите за обучение за европейските студенти, които учат във Великобритания, ако иска да сключи споразумение - нещо, което британският университетски сектор твърди, че не може да си позволи.

Последният спор относно затворниците е малко вероятно да улесни намирането на решение.