Разговорът за увеличение на заплатата може да изглежда плашещ, но с правилната подготовка и увереност той се превръща в професионален разговор, а не в конфронтация. Според специалисти сега е идеалният момент да оцените възнаграждението си и да се уверите, че то отразява стойността ви за организацията.

Кога е правилният момент?

Таймингът е от решаващо значение. Най-добрият момент е по време на формална оценка на представянето или след успешно завършен проект. Forbes съветва да започнете да „загрявате“ разговора седмици преди това, като обсъждате ролята си, приносите и бъдещите си цели. Избягвайте моменти на криза в компанията или непосредствено след съкращения.

Започнете с конкретни постижения

Преди да влезете в преговори, изградете силна основа, подкрепена с доказателства. Обективно оценете представянето си през изминалата година. Надхвърлили ли сте очакванията? Поели ли сте допълнителни отговорности, ръководили ли сте проекти или сте решавали критични проблеми?

Работодателите са по-склонни да одобрят увеличение, когато видят измерими приноси. Ако сте увеличили продажбите, подобрили сте оперативната ефективност или сте помогнали за задържането на клиенти, подчертайте конкретните резултати. Например: „Повиших производителността на екипа с 15%“ или „Бях водещ в намаляването на производствените разходи с 10%“.

Документирайте постиженията си

Водете записи на постиженията си и обратната връзка от ръководители, колеги и клиенти. Когато дойде моментът за обсъждане на заплатата, ще можете уверено да цитирате конкретни примери. Организирайте постиженията си в три категории: индивидуални постижения (завършени проекти, нови клиенти, награди), екипни приноси (сътрудничество, лидерски роли, менторство) и професионално развитие (сертификати, обучения).

Източник: Как и кога да поискаме увеличение на заплатата: 5 ценни съвета