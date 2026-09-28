Тенденции при обувките за есента

Вече официално посрещнахме есента. Време е да приберем сандалите, джапанките и най-тънките обувки, и да започнем да се снабдяваме с такива, които пазят от дъжд, хладно време и държат топло. Кои ще са най-хитовите обувки през тази есен? Вижте какви са тенденциите, според американския "Cosmopolitan".

Сатенов лукс

Повечето хора не свързват сатенените обувки с хладното време, но сега е ерата на тихия лукс, аристократичния блясък, така че обувки от сатен на висок ток ще бъдат изключително модерни през есента. Тези обувки може да са отворени отпред за по-топлите есенни дни, но може и да са затворени. Преди се използваха основно за партита и официални събития, но вече навлизат в ежедневието. Може да ги комбинирате не само с рокли и поли, но и с дънки, широки панталони и т.н.

Спортни боти за походи

Така, връщаме се и към практичното. Няма как винаги да сме с официални обувки на висок ток. Горпкор модата - дрехи и обувки за преходи, планински походи и екопътеки също е навсякъде. Така че - през есента спокойно може да носите спортни боти до малко над глезена, с които ще ви е комфортно. Обикновено те са с връзки, от кожа, не пропускат влага. Въпреки че са спортни, много си отиват и с къси рокли - ще сте като лолитка.панталони и т.н.

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