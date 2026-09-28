Русия засилва "войната в сянка" срещу Европа: Саботажи, дронове и кибератаки

Русия поддържа правдоподобно отричане във връзка с всеки инцидент със саботаж, но заедно те се натрупват в модел на ниско ниво на война, на който европейските демокрации трябва да реагират.

Атаки с дронове по железопътни линии в Западна Украйна, при които на косъм са уцелени бивши високопоставени служители, включително Карл Билдт и Борис Джонсън. Въоръжен дрон, свален от самолети на НАТО над Литва. Мистериозни експлозии в италиански отбранителен завод. Палеж на естонски изпълнител. Подозрителен пожар в съоръжение за ракетни компоненти в Полша. Умишлен саботаж, насочен към високоволтови електропреносни мрежи в цяла Германия, наред с опасни пропуски на голям товарен център на германско летище, пишат за TNI Алина Полякова и Кристофър Уокър.

За обикновения наблюдател тези скорошни събития може да изглеждат като поредица от случайни, ниско ниво на прекъсвания. В действителност те са координирани елементи от систематична руска кампания за дестабилизиране на Европа и изпитание на решимостта на Запада. Русия води война срещу Запада.

Изправена пред това, което възприема като екзистенциална борба за оцеляване, Москва разглежда физическия саботаж в западните страни, вътрешните репресии и войната в Украйна като отделни фронтове в един и същ всеобхватен конфликт.

Кремъл знае, че не може да спечели конвенционален конфликт със Запада.

Затова все повече разчита на сенчеста война: съгласувана кампания на аутсорсинг, евтини прокси мрежи от „гиг икономика“, вариращи от местни престъпни синдикати до радикализирани новобранци, които осигуряват на Москва евтин и гъвкав обхват, като същевременно прикриват прякото участие на държавата. Чрез едновременното използване на физическа инфраструктура, подводни кабели и цифрови мрежи, Русия принуждава европейските демокрации да се настанят в постоянно състояние на отбранително пренапрежение.

Анализът на CEPA показва, че структурите на стимулиране на Кремъл активно възнаграждават това агресивно поемане на риск, подхранвайки постоянно пристрастие към ескалация, като същевременно поддържат внимателно калибрирани операции точно под линията на предизвикване на директен военен конфликт. Ако някога е имало съмнение, че Русия активно води сенчеста война срещу Запада, последните събития би трябвало да го разсеят.

За да се справят с тази заплаха, западните лидери трябва да осъзнаят три критични реалности.

Първо, руските тайни операции целенасочено проучват правни, географски и политически слепи петна сред съюзниците от НАТО, целящи да създадат максимални смущения, без да преминават изрични прагове, които биха провокирали военна репресия.

Второ, демократичните отговори остават опасно фрагментирани. Москва се възползва максимално от това, смесвайки физически саботаж, нахлувания с дронове и наети местни пълномощници с високотехнологични, задвижвани от изкуствен интелект дезинформационни кампании, предназначени да намалят обществената подкрепа за Украйна, да парализират вземащите решения и да разделят западните съюзници.

Трето, отвръщането на удара е жизненоважен интерес на САЩ. Американската сигурност зависи от трансатлантическите енергийни мрежи, подводните комуникационни кабели, веригите за доставки и европейските военни центрове, които Русия е насочила към себе си. Позволяването на Москва да нормализира физическите атаки на европейска земя намалява глобалното възпиране и рискува да въвлече САЩ в много по-голям, неконтролируем конфликт в бъдеще.

За да спрат това пълзящо движение, демокрациите трябва да възприемат нов начин на мислене. Отворените общества естествено разчитат на строги правни стандарти, доказателства от съдебната система и консенсус. Това са механизми, изградени за стабилност в мирно време. Но когато се сблъскваме с тайни мрежи, тъмни флоти и подкрепяни от държавата прокси сили, чакането на херметични доказателства в съдебната зала губи стратегическата инициатива. Реакциите трябва да се движат по-бързо, като вместо това се разчита на разпознаване на модели, подкрепено от разузнаване.

Освен това, страхът на Запада от ескалация на конфликта създаде опасна позиция на самоконтрол,

намалявайки възприеманите рискове от Москва и сигнализирайки, че тайните операции носят малка наказание. Приемането на управлявана, дисциплинирана ескалация днес е от съществено значение за предотвратяване на катастрофална война утре.

Наблюдава се известен напредък. Съюзниците засилиха съвместните военноморски и въздушни патрули над балтийската инфраструктура, стартираха междуведомствени центрове за заплахи и наскоро демонстрираха решителност, когато F-18 на НАТО прехвана враждебен дрон над румънското въздушно пространство, четвъртото подобно нарушение тази година. И все пак бюрократичните пречки все още възпрепятстват истинското възпиране. Твърде често действията на враждебните държави се третират през призмата на местните правоприлагащи органи. Те погрешно класифицират спонсорираните от държавата саботажи като обикновен палеж, прекъснатите комуникационни кабели като морски инциденти или кибератаките като рутинни технически проблеми.

Прекъсването на този опасен цикъл изисква три решителни стратегически промени.

Първо и най-важното, Западът трябва да отговори на всеобхватната кампания, вместо да реагира на отделни инциденти един по един. Съюзниците трябва да установят рамка за колективен отговор, която обединява ресурсите за разпределение и автоматично задейства дипломатически и икономически контрамерки в целия алианс, когато се потвърдят модели на подпраг.

Второ, съюзниците от НАТО трябва да установят ясни червени линии, съчетани с непредсказуеми отговори. Заплахите без действия само окуражават Владимир Путин. Съюзниците трябва да публикуват ясни оперативни граници, като същевременно запазят пълната стратегическа неяснота по отношение на ответните мерки и да използват офанзивни киберспособности, агресивни финансови конфискации на активи на „тъмния флот“ или целенасочени морски забрани, за да държат Москва извън равновесие.

Трето, съюзниците трябва да генерират причинно-следствена яснота, като направят контрадействията видими и директни. Възпирането изисква Москва ясно да свърже скритата си агресия с незабавни, осезаеми загуби за собствените си стратегически активи, елиминирайки способността си да се крие зад правдоподобно отричане.

Русия вече води многофронтова скрита война срещу западните демокрации. Режимът в Пекин предоставя критична подкрепа на тази срещу Москва, разкривайки степента, до която Китай допринася за атаката срещу Запада.

Демокрациите сега спешно трябва да преминат от пасивна защита и безкрайно колебание, позиция, която само насърчава по-нататъшна агресия. Алиансът трябва да разпознае тази заплаха такава, каквато е, да ѝ противопостави стратегическа решителност и да наложи ясни разходи в целия спектър на конфликта, преди скритата война да се превърне в по-широка криза.