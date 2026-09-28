Украинските дронове променят руската икономика: Кремъл принуждава бизнеса да се защитава сам

Когато по-рано тази година украински дрон удари един от най-големите производители на стомана в Русия, собственикът на компанията и най-богатият бизнесмен в страната, Алексей Мордашов, внедри система за противовъздушна отбрана, за да защити най-големия завод на фирмата в покрайнините на Москва, съобщиха източници, запознати с въпроса.

Този ход на стоманения гигант „Северстал“ е пример за това как частният сектор в Русия все повече е принуден да се справя сам, докато украинските удари се засилват. Ескалиращата заплаха се отразява на цялата икономика, нарушава нормалното функциониране на бизнеса и променя изискванията към работните места, като охранителите и дори пощенските служители стават част от отбраната срещу дронове, пише WSJ.

Не всичко обаче е по избор.

Москва нареди на предприятията да предприемат мерки за самозащита. Кремъл предупреди в официален указ миналия месец, че всяка компания, която не поеме отговорност за защитата си срещу украинските дронове, може да бъде временно конфискувана от държавата.

Сега предприятия в цяла Русия наемат системи за противовъздушна отбрана от компании от отбранителния сектор или изграждат свои собствени, споделят източници, близки до руския бизнес елит и отбранителния сектор. Обявите за работа показват, че някои дори наемат стрелци, които да свалят дронове.

Министерството на финансите на Русия предложи този месец да изработи данъчни облекчения, за да компенсира средствата, които частните компании изразходват за защита срещу дронове или за ремонт след атаки.

"Северстал", която произвежда стомана за руската отбранителна промишленост, включително системи за противовъздушна отбрана, не отговори на запитванията за коментар.

Украйна увеличи производството си на дронове, което позволява на въоръжените ѝ сили да провеждат масирани удари дълбоко в руска територия. От март насам украинските дронове са нанесли около 200 удара по руски нефтопреработвателни заводи и са поразили поне 36 логистични центъра, включително тези на най-големите руски онлайн търговци "Озон" и Wildberries, според „Рочан Консултинг“ – полска фирма, специализирана в областта на отбраната. Wildberries започна да използва стоманени мрежи около някои от складовете си за защита срещу дронове.

Огромната територия на Русия някога ѝ е помагала да се защити

срещу нахлуващите армии на Хитлер и Наполеон. Сега тя се превърна в уязвимо място, като разпръсква наличните си средства за противовъздушна отбрана по територия, която е трудно да се защити в нейната цялост.

В резултат на това руското правителство превръща защитата срещу дроновете в проблем на всички – а не само в задача на военните. В началото на този месец правителството издаде указ, позволяващ на руските пощенски служители да носят оръжия и боеприпаси, за да свалят дронове, без да се уточнява точно какви видове оръжия ще могат да използват.

Заплахата засяга и една от най-разпространените професии в страната: охранителите, които се превърнаха в неизменна част от много предприятия след падането на Съветския съюз през бурните 90-те години, когато бизнес споровете понякога прерастваха в престрелки. Сега от охранителите се очаква също да могат да свалят дронове.

В Avito, руски сайт, подобен на Craigslist, компаниите търсят охранители, които да патрулират обектите, да наблюдават небето, да забелязват дронове и да ги свалят. Една обява за работа в района на Москва предлага заплати, започващи от 240 000 рубли на месец, което се равнява на близо 3 000 долара, плюс бонуси при подписване на договор и за добри резултати. Работата като охрана на Кримския мост – свързващ Русия с украинския полуостров, който тя анексира през 2014 г. – може да се заплаща повече от два пъти по-високо. Някои изискват едногодишен договор с Министерството на отбраната и обещават, че работниците няма да бъдат изпращани на фронта.

Някои компании се опитват да извлекат полза от нуждите за защита срещу дронове. Руската фирма за киберсигурност "Касперски", която имаше многобройни западни клиенти преди пълномащабната война на Русия с Украйна, навлезе на пазара. На своя уебсайт тя рекламира пакет за защита срещу дронове, който открива и класифицира приближаващи се дронове чрез изкуствен интелект и ги неутрализира, ако е свързан с подходяща система за противовъздушна отбрана.

Застрахователният пазар в страната все още се опитва да намери начин да се справи с атаките с дронове. Русия все още не е обявила официално война – вместо това я описва като "специална военна операция" –, което отваря пътя за форсмажорни обстоятелства. Сивата зона между това, което може и което не може да бъде застраховано и възстановено, е огромна.

Макар някои искове да се уреждат, много други не се уреждат, каза Прокопенко. Руснаците вече купуват нови застрахователни пакети срещу дронове, които се предлагат в допълнение към автомобилната или жилищната застраховка. Миналата седмица руската централна банка обеща да инжектира 2 милиарда долара в главния презастраховател на страната, за да му помогне да покрие нарастващите искове от атаки с дронове.

Украйна е изпитала сходни проблеми. Правителството помага на частните предприятия да се застраховат срещу военни рискове до близо 700 000 долара в най-опасните региони. Частните собственици на критична инфраструктура също могат да поискат оборудване за електронна война, тъй като прехващачите се изчерпват, макар то да се управлява от военните, които интегрират тези системи в общата система за противовъздушна отбрана на страната.

През май руският президент Владимир Путин се срещна с Александър Шохин, председател на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, известен още като "Съюзът на олигарсите". В обшития с дърво кабинет на Путин те обсъдиха как бизнеса, правителството и Министерството на отбраната биха могли да работят по-тясно заедно, за да осигурят на предприятията оръжията, необходими за защита на промишлените обекти от атаки.

"Големите предприятия със сигурност се интересуват от защитата както на собствените си съоръжения, така и на районите, в които оперират - поне всички отговорни големи компании го правят", заяви Шохин във видео, публикувано на уебсайта на Кремъл. "Въпреки това някои въпроси изискват решение, като например изработването на механизъм за доставка на въоръжение."

Путин заяви, че ще разгледа въпроса, но координацията между предприемачите, Министерството на отбраната и разрастващия се оръжеен сектор на страната остава спорадична, споделиха източниците.

Предприятията прилагат различни подходи за придобиване на средства за противовъздушна отбрана. Някои плащат на Министерството на отбраната, за да наемат система за противовъздушна отбрана, като се изискват месечни плащания, тъй като инструктори обслужват системата, заявиха двама души, близки до руската бизнес общност.

Други фирми са опитали по-евтин вариант, като плащат на инженери от отбранителни компании да им помогнат да изградят свои собствени системи, понякога копирайки чуждестранни модели, включително системата за прехват на дронове P1-SUN, създадена от украинската компания Skyfall, каза един от източниците.

През първата половина на 2026 г. фирмите са похарчили над 440 милиона рубли за системи за противодействие на дронове, което е почти седем пъти повече в сравнение със същия период на предходната година, според държавната информационна агенция ТАСС. Реалната цифра вероятно е по-висока, тъй като фирмите не са задължени да отчитат разходите си за защита срещу дронове.