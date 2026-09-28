Украинските войски атакуват денем, а роботите действат нощем, защо?

В северната част на Донецк Третият армейски корпус на Украйна използва мрежа от въздушни и наземни дронове за разполагане и разминиране на минни полета, докато атакува руските линии.

Тези мисии са част от неотдавнашната му широко отразявана офанзива, операция "Вивалди", в рамките на която, според данните, досега са превзети около 50 квадратни мили около град Лиман.

Корпусът заяви, че наземните дронове, способни да пренасят тежки товари и да оперират в по-опасни зони, драстично съкращават времето за залагане на мини. Един-единствен дрон може да разположи минно поле с дълбочина над 1 300 фута за два дни, докато на екип от хора това би отнело две седмици.

Командирът на 96-ия батальон за подкрепа на корпуса, майор Серхий Тищенко, разказа пред Business Insider как протича операцията, включително как войските предпочитат да разделят сапьорските и атакуващите операции според времето на деня.

"Определено е по-добре да се поставят мини през нощта, защото врагът не може да види нашите безпилотни наземни превозни средства (UGV)", каза Тищенко, чийто батальон подкрепя 125-та самостоятелна тежкомеханизирана бригада и 60-та механизирана бригада.

Наземните дронове, или безпилотни наземни превозни средства, най-често са платформи на вериги или колела, проектирани да пренасят до 400 кг, или около 880 паунда.

Те са безшумни на бойното поле,

каза Тищенко, затова е обичайно Третият армейски корпус да разминира през нощта, а след това да провежда атаки през деня.

"По-практично е да се провеждат щурмови операции през деня, защото врагът използва много FPV дронове, а при дневна светлина можем да ги засичаме по-лесно", добави той.

Наземните дронове играят ключова роля тук, каза Тищенко, защото когато един щурмовик види такъв пред себе си, това му дава яснота и увереност, че пътят е чист.

"Те могат да продължават да напредват, без постоянно да се тревожат, че могат да бъдат сериозно ранени от мина. Това е изключително важно по време на щурм", каза Тищенко.

96-та дивизия също използва дронове за миниращи операции, каза той, което преди всичко помага да се забави руското настъпление и дава на украинците време да реагират.

Освен наземните дронове, Тищенко каза, че неговата част използва и тежки въздушни бомбардировачи, обикновено хексакоптери, които могат да пренасят до 40 кг — за да залагат десетки мини наведнъж.

"Един-единствен тежък бомбардировач може да хвърли до 40 противопехотни мини върху определена зона", каза Тищенко.

През една типична нощ екипажът на тежък бомбардировач може да изпълни пет излитания на разстояния до 10 км, или малко над шест мили, добави командирът. Средно екипът за миниране в неговия батальон може да извърши около 130 излитания месечно, каза той.

По-малките въздушни дронове също могат да хвърлят взривни заряди, за да разчистват руските минни полета, каза Тищенко.

"И това даде значителни резултати. Ние разстроихме и деморализирахме врага и неговите щурмови групи", каза Тищенко, който добави, че неговата част е провела миньорски мисии по протежение на около 18 мили от фронтовата линия по време на операция "Вивалди".

През последната година и половина Украйна активно насърчава използването на безпилотни наземни превозни средства, които нейните официални представители често наричат „роботи“, като начин да се сведе до минимум излагането на хора на най-опасните задачи на фронта.

За разлика от войниците, наземните дронове не се уморяват и не губят концентрация, което ги прави идеални за прецизна работа по минирането, добави Тищенко.

Още по-важно е, че те могат да бъдат поправени, когато бъдат повредени или унищожени, каза той.

"Човешкият живот, веднъж загубен, не може да бъде възстановен. По-скоро бихме похарчили пари за безпилотни наземни превозни средства, отколкото да рискуваме живота на нашите войници", заяви командирът.