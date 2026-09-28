На какво оказва влияние менопаузата?

Менопаузата понякога може да създаде усещането, че тялото внезапно е променило правилата. Една нощ се събуждате и махате завивките заради гореща вълна, а на следващата лежите будни в 3 часа сутринта. Когато сутринта настъпи, дори дребните проблеми могат да изглеждат непосилни. Горещите вълни, нарушеният сън, тревожността, раздразнителността и промените в настроението често се появяват едновременно и могат сериозно да повлияят на ежедневието.

Добрата новина е, че тези симптоми могат да бъдат контролирани. Разбирането на причините и правилното съчетаване на промени в начина на живот, психологическа подкрепа и медицинско лечение могат значително да улеснят преминаването през менопаузата.

Защо менопаузата влияе на съня и настроението?

По време на перименопаузата и менопаузата нивата на естроген и прогестерон се променят, което може да се отрази на организма по различни начини. Горещите вълни и нощното изпотяване могат да прекъсват съня, а недостатъчният или некачествен сън често води до умора през деня, раздразнителност, трудности с концентрацията и понижено настроение.

Промените в настроението не означават непременно депресия. Хормоналните колебания, стресът, изтощението и различните житейски промени, които често съпътстват този етап от живота, също могат да имат значение. Въпреки това продължителната депресия или силната тревожност не бива да се приемат просто като част от менопаузата и е добре да бъдат обсъдени със специалист.

Лесни начини за справяне с горещите вълни

Някои малки промени в ежедневието могат да направят горещите вълни по-поносими. Носенето на леки дрехи на слоеве, поддържането на по-хладна спалня, използването на вентилатор и наличието на студена вода наблизо могат да осигурят бързо облекчение.

При някои жени определени фактори засилват симптомите. Това могат да бъдат алкохолът, кофеинът, пикантните храни, стресът или прекалено топлата среда. Воденето на кратък дневник на симптомите може да помогне да откриете собствените си отключващи фактори.

Редовната физическа активност също подкрепя общото здраве и може да има положителен ефект върху съня и някои симптоми на менопаузата. Балансираното хранене и техники за управление на стреса, като йога, дихателни упражнения или медитация, могат да допълнят останалите подходи.

Източник: Менопаузата не е само горещи вълни: какво още се променя