Д-р Николова: Практиката на самолечение продължава

Ситуацията пред кабинетите на личните лекари е спокойно, но има случаи на пациенти със сезонни вируси, каза пред БНТ общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова. Тя добави, че започват и първите случаи на вируси с респираторни заболявания – с болки в гърлото, кашлица, бронхити.

“В кабинетите ни винаги има пациенти, но не е така както в есенно-зимния сезон“, обобщи здравната обстановка д-р Николова.

Общопрактикуващият лекар изрази тревога от масовото самолечение и бързото прибягване до използването на антибиотици от страна на пациентите.

“За съжаление превалират пациентите, които неглижират заболяването или по-скоро са склонни да се самолекуват. Самолечението не го препоръчваме по какъвто и да е повод, също така огромното желание да се лекуват с антибиотик, независимо, че заболяването е вирусно и не се поддава с антибиотика, който те решават да вземат, защото имат температура. Нас това, като лекари, силно ни безпокои. Това не се лекува и се създава антибиотична резистентност“, обясни д-р Николова. Тя даде пример и с неправилния прием на предписана терапия.

“Когато изпишем антибиотична терапия – например за седем дни – често пациентът пие само четири, докато се почувства добре. След това спира, а останалите таблетки си пази. При следващо заболяване започва сам да се лекува с тях“, посочи д-р Николова.

По думите на лекаря, към момента няма регистрирани случаи на грип, което е нормално за сезона. Относно COVID специалистът заяви, че той съществува от години и няма напълно да изчезне. ”Да, ще има и пациенти с положителни проби, но към момента протичането е леко и без усложнения“, уточни тя.

Лекарят припомни, че от 1 септември влиза в сила електронното здравно досие за децата. По думите й това е огромно облекчение. “Това е едно огромно изпитание на силата, волята и нервите – и на родители, и на лекари, и на дечица, от огромното струпване пред кабинетите, които трябва да минат за изключително кратък период от време, за да вземат личните здравно-профилактични карти“, посочи тя.