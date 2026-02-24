КНСБ: Държавата без редовен бюджет ще гръмне, услугите с космически цени

Председателят на КНСБ Пламен Димитров коментира какво ще се случи с финансите на държавата ни след 1 юли, ако не бъде приет редовен бюджет.

“Няма как да дадем толеранс на служебното правителство, защото са натрупани страшно много брадясали проблеми и заливат служебните министри от първия ден”, на мнение е синдикатът.

“В почти всички ведомства, в това число второстепенни разпоредители – агенции и структури, местната власт, различни формати, заплатите са увеличени с номинално заложените в бюджета 5%. Законът е в сила от 1 януари и петте процента няма как да бъдат изкривени. Това ще продължи и чрез удължителния закон за удължения бюджет, а не само три месеца”, обясни пред БНР Димитров.

Ако удължителният закон се удължи само с още три месеца, а не до приемането на редовния бюджет, на 1 юли, дори да има правителство, ако няма приет бюджет, държавата е в shut down. Удължаването е технически възможно до края на годината, но политически е невъзможно, защото и към настоящия момент има маса проблеми", каза още председателят на КНСБ.

“Ако продължаваме след юни с такъв закон, гарантирам, че държавата ще гръмне”, категоричен е Димитров.

“Миналата година "вторият бюджет" за 2026 г., одобрен след протестите с тежки компромиси с бизнеса, беше сложен в кошчето. Юни или юли, когато се направи редовният бюджет, той ще бъде близък до него”, прогнозира синдикатът.

Цените вървят нагоре

Пламен Димитров сравни и цената на малката потребителска кошница у нас и в други страни в ЕС - в България тя е 59 евро, в Хърватска - 53 евро, в Румъния-48 евро, а в Нидерландия – 68 евро. Експертът е на мнение, че “има картелни образувания, които КЗК най-накрая трябва да освети".

По думите му, услугите са станали с космически цени – фризьорските услуги, паркингите станаха по две.

"Регулаторите не направиха нищо реално да покажат, че има държава. Държавата не може да покаже, че има държава, а хората това очакват. В сферата на услугите процесът е изпуснат – там е най-големият провал, в сферата на хранителните стоки донякъде има някакъв контрол”, подчерта Димитров.

Еврото е поводът някой да започне да спекулира. Спекулата стана факт и няма кой да я върне обратно.

Председателят на КНСБ добави, че общественият сектор изостава драматично с 5% назад спрямо частния – с 18,5% ръст спрямо 23,5%, а се твърди обратното.

"И да се обяснява как трябва да забавим ръста на заплатите в обществения сектор, защото много пари се харчели и не можем да вържем бюджета, дефицита, това е невярно”, каза още Димитров.